Ana María Aldón impide que su hija abandone 'Supervivientes'

La decisión de Gema Aldón parecía estar tomada. La joven llevaba unas noches muy difíciles en 'Supervivientes' donde ha sufrido un contratiempo de salud debido a una dolorosa lesión en el brazo. Sin embargo, el rotundo discurso de su madre, Ana María Aldón, en directo ha hecho que continúe en el reality más extremo de Mediaset.

"Lo primero que te voy a decir es pedirte perdón por todas las veces que no confié en ti. Eres lo más importante que tengo en mi vida: tú, tu hermano y tu hija. El listón te lo dejé alto, pero estás creciendo por encima de mí. Estamos todos muy orgullosos de ti. Sigue porque tú puedes hacerlo", comenzaba una emocionada Ana María Aldón. La colaboradora le recordaba que su pequeña estaba esperándola, pero mejor dentro de unos meses. "Para tu hermano tú eres la campeona. Todas tus preocupaciones están bajo control. Todas".

Ana María Aldón, rotunda: "Abandonar no es una opción"

La exmujer de José Ortega Cano ha sido vehemente durante su elocución y le ha repetido en distintas ocasiones que no podía dar por finalizada su aventura en los Cayos Cochinos de Honduras. "Te recuerdo que abandonar el concurso no es una opción. Eso te va a frustrar tus sueños. Aférrate a lo que te dije. No puedes abandonar, no es una opción". Ana María Aldón le ha dicho a su hija que estaba haciendo un buen concurso. "Puedes llegar a la final y tienes el apoyo de toda España".

Asimismo, ha aprovechado para mandarle muchos ánimos. "Queremos verte y ver esa alegría. Te tienen que conocer con tu alegría. Cuenta hasta diez y sigue para adelante, por ti y por tu hija. Es muy duro, ya lo sé, ya te lo dije. Te pido por Dios que me hagas caso y tires para adelante, tú puedes. Demuéstraselo a todo el mundo. Estás haciendo un concurso increíble. Queremos seguir viéndote así". Terminaba el discurso con unas significativas palabras: "Acuérdate de tu sueño. Solo tienes esta oportunidad. Este es tu tren, no te bajes". Después de la intervención de su madre, que Gema Aldón ha seguido sin poder contener las lágrimas ni un solo segundo, la joven ha confirmado que iba a seguir participando en 'Supervivientes'.