El nuevo programa de Telecinco, ‘Pesadilla en el paraíso’, arrancará el próximo jueves 8 de septiembre. Los inegrantes del nuevo reality ya se encuentran en Jimena de la Frontera, Cádiz, preparándose para dar el pistoletazo de salida al formato, en el que deberán sobrevivir en una granja. Entre ellos se encuentra, Gloria Camila. La joven afronta este nuevo reto televisivo como un paréntesis que le permita alejarse de la crisis matrimonial entre su padre y su esposa. Sin embargo, durante su estancia en el espacio no conseguirá su objetivo. Y es que Ana María Aldón ha fichado como comentarista del espacio. Así, las dos mujeres más importantes en la vida de José Ortega Cano volverán a enfrentarse ante los focos: una, en calidad de concursante; la otra, como colaboradora. Según revela ‘Look’, Gloria y Ana María coincidirán televisivamente en un momento especialmente decisivo para la familia Ortega.

Por mucho que ambas mujeres se empeñen en distanciarse (llevan tiempo sin verse y sin hablarse), la cadena en la que trabajan sabe que ‘juntarlas’ de alguna manera, a uno y otro lado del concurso, será un verdadero reclamo para la audiencia. La situación familiar es crítica. La relación del diestro y la diseñadora pende de un hilo. Qué mejor gancho para los espectadores que tener a las principales protagonistas de la actualidad rosa ‘juntas’. No en espacio, pero sí en tiempo.

Ana María Aldón y Gloria Camila, enfrentadas

Así, los caminos de ambas colaboradoras de Mediaset vuelve a cruzarse. Ellas llevan una larga temporada distanciadas. Se evitan a toda costa. No quieren verse ni en pintura. Menos aún después de las explosivas declaraciones de Gema Aldón en el ‘Deluxe’, donde destapó los mensaje que envió a Gloria Camila, llamándola, entre otras lindezas, «pedazo de cerda». En el conflicto familiar tampoco han sido de mucha ayuda las revelaciones de Aldón, que ya no oculta que no duerme con su marido. «No hablo con él, no dormimos juntos», contaba el pasado fin de semana ante los focos.

La cosa está tan delicada dentro del hogar de Ortega Cano que, antes de entrar en ‘Pesadilla en el paraíso’, Gloria Camila le ha pedido a su novio que cuide y proteja a su padre. Por lo que pueda pasar. Teme que durante su estancia en el reality, Ana María dé un paso al frente y tome la decisión que muchos creen podría estar al caer: la de su separación con el que fuera matador de toros. Ante la falta de apoyos de este en el seno de su hogar, la joven quiere garantizar que su progenitor esté arropado y protegido por su chico, David. Cabe destacar que el de Cartagena se ha sincerado como nunca sobre el bache que atraviesa con su pareja. En unas declaraciones en exclusiva en el último número de SEMANA, asegura: «Me parece muy fuerte que hable así de su marido».