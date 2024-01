Ana María Aldón, desatada con Efrén Reyero en 'GH Dúo': "Me lo como"

Ana María Aldón (46 años), que está a punto de casarse con su novio Eladio, se ha convertido en la última protagonista de los momentos más 'subiditos de tono' de 'Gran Hermano Dúo'. La que fuera pareja de Ortega Cano no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar con sus compañeros sobre sus intimidades, desvelando su 'activa' vida sexual, y es que asegura que hace el amor con su pareja "todos los días". Además, no ha dudado en confesar que su compañero, Efrén Reyero (41 años), le atrae: "Me lo como" , aseguraba en una conversación con Asraf y Elena, añadiendo que la mujer que esté con él "va a tener mucha suerte".

La cosa no quedaba ahí, Ana María y Efrén pasan mucho, mucho tiempo juntos. Tanto que protagonizan acercamientos muy comentados por el resto de compañeros. Además de decirle a Efrén que la mujer con la que esté "va a tener mucha suerte", la diseñadora le comparaba físicamente con su querido Eladio: "Él es como tú. Tiene la mandíbula muy marcada, los ojos así... No tiene tus brazos pero...", decía Ana María quedándose sin palabras mientras miraba arriba a abajo a Efrén. En otro momento, Efrén la comparó con una folclórica e incluso Ana María le cantó y le bailó.

En otra de sus conversaciones, la colaboradora de televisión no dudaba en mostrarle a Efrén su 'flexibilidad' poniéndose la pierna en la cabeza, un gesto que dejaba boquiabierto a su compañero.

El acercamiento entre Ana María Aldón y Efrén Reyero no tardó en ser comentado luego por Elena Rodríguez y Marta López, quienes tienen claro que entre ellos no hay nada más que una amistad. Marta asegura que Ana María "no le pega" a Efrén, mientras que Elena cree que su acercamiento solo es porque comparten la tarea de la cocina. "Efrén está con Ana María porque quiere, le gusta y le apetece", señalaba Marta, "es totalmente respetable pero... no le pega para nada".

Mientras tanto, en la cocina, Efrén avisaba a Ana María de que al salir de la casa comenzará a seguirla en redes sociales y le mandará "una foto" suya, o mejor aún, "me das tu teléfono y te la mando por Whatsapp", añadía.

Ana María y Marta López no se aguantan

Está claro que entre ellos no hay más que un buen rollo más que evidente, pero lo cierto es que su relación está dando mucho de qué hablar y está levantando asperezas, sobre todo en Marta López. Las concursantes no se aguantan y se convirtieron en las protagonistas de un fuerte encontronazo en directo en la última entrega del concurso.