Ana María Aldón se derrumba: sufre un ataque de ansiedad en 'GH Dúo'

Totalmente abatida y sin poder contener las lágrimas. Así se ha mostrado Ana María Aldón durante el Debate de 'GH Dúo'. La diseñadora ha salido corriendo al confesionario en un momento de ansiedad que ha pillado a sus compañeros desprevenidos. "Nunca sabes por dónde van a salir. Todo se transforma y es muy duro", ha confesado muy afectada. Consciente de que estaba sufriendo un ataque de pánico añadía su mayor miedo: "No quiero que me vea nadie así. ¡Por favor!". Este instante ha dejado atónito a Ion Aramendi quien no conseguía calmarla a pesar de sus intentos. La exmujer de José Ortega Cano se ha derrumbado por un gesto de Finito. "Es solo una mirada. No veas más allá", ha subrayado el presentador.

Ana María Aldón ha precisado de una pausa para recomponerse. Tras la misma ha mantenido una conversación con su hija, Gema Aldón, donde ha reconocido que había sufrido un momento "muy malo" por la mirada de Finito con quien había tenido un fuerte encontronazo instantes antes. La diseñadora explicaba así el motivo por el que se había derrumbado: "Me lleva a donde tú sabes". Y es que en distintas etapas de su vida la andaluza ha tocado fondo y la discusión ha removido viejos demonios. La conversación con su hija se ha convertido en una auténtica inyección de ánimos para ella. La joven ha animado a su madre a disfrutar al máximo de esta nueva experiencia en televisión.

El tonteo de Ana María Aldón con Efrén en 'GH Dúo'

No hay duda que existe química entre Ana María Aldón y Efrén Reyero. La casa de Guadalix está siendo testigo de cómo ambos concursantes cada día están más unidos. "Una sorpresa muy grata haber conocido a Ana María", confirmaba el exconcursante de 'Mujer Hombres y Viceversa'. Mientras que la exmujer de José Ortega Cano, que está comprometida con su novio Eladio, no ha dudado en seguir los tonteos de su compañero.

"Me recuerda mucho a Eladio", se sinceraba la diseñadora en el confesionario. "¡Cómo me cuida! Mi novio pensaba que me ibais a poner un tipo así. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha hecho el casting?". Ana María Aldón no ha dudado en seguir el juego y confirmar que la complicidad con Efrén Reyero es recíproca. "¡Qué mono es! No te puedo mirar a los ojos. Es para llevárselo a casa, pero yo tengo todas las necesidades cubiertas", subrayaba. Mientras que el exnovio de Marta López ha lanzado un mensaje a Eladio: "Te la estoy cuidando". La conexión entre ambos ha sorprendido a los distintos colaboradores del programa, entre ellos, Anabel Pantoja. "Ana María se está pillando por Efrén", espetaba la influencer.

Ana María Aldón tiene muy presente a Eladio durante su participación en 'GH Dúo'

La de Sanlúcar de Barrameda confesó antes de entrar en el reality que su mayor miedo era separarse de Eladio en un momento personal excelente. Eladio sorprendió a su prometida haciendo su debut en televisión en el estreno de 'GH Dúo'. El empresario quiso apoyar a su chica y fue tentado a entrar en la casa. "No. Mira, este no es mi mundo, yo tengo otro tipo de mundo. Os lo agradezco mucho, quiero que se divierta, que participe, que se lo pase bien. Es una super madre, pareja, hermana, que se divierta sobre todo. Yo no valgo para esto", dijo.

Ana María Aldón comenzó este romance el pasado mes de junio. Él, una persona ajena a los medios, le pidió matrimonio entrando en directo en el programa 'Fiesta' en el que colabora habitualmente la diseñadora. Después de una etapa complicada marcada por un complicado y mediático proceso de divorcio, la andaluza ha recuperado la estabilidad. "¿Qué hago yo aquí con lo maravillosa que es mi vida fuera? Soy una persona muy afortunada. Tengo una persona a mi lado que es mi complemento perfecto. ¡Cómo me cuida! Es una gran persona", subrayaba sobre Eladio. La vida de la colaboradora ha dado un giro de 180 grados en los últimos años en los que ha iniciado un nuevo capítulo que llega con su separación de Ortega Cano, el padre de su hijo pequeño.