Ana María Aldón abandona 'Fiesta': el motivo

Los últimos meses ha sonado con fuerza la posibilidad de que Ana María Aldón pudiera dejar la televisión. "Es el último programa de Ana María Aldón", sorprendía Emma García anunciando este mismo domingo, 7 de diciembre, a la audiencia del programa 'Fiesta'. La exmujer de José Ortega Cano deja su puesto de colaboradora en el espacio que cubre las tardes del fin de semana de Telecinco. Sin embargo, no abandona la pequeña pantalla. Y es que tiene otro motivo de peso. Nada menos que un nuevo reto profesional entre manos: va a ser concursante de 'GH Dúo'. El reality se estrenará el próximo jueves, 11 de enero.

La de Sanlúcar de Barrameda debutó en los realities en el más extremo de todos: 'Supervivientes 2020'. Ahora, afronta un nuevo desafío entrando en la casa de Guadalix. Participará junto a una pareja, pero por el momento no se ha desvelado su nombre. La diseñadora desconoce quién es, pero en 'Fiesta' se ha especulado con que podría ser su hija Gema. Ana María Aldón afronta esta nueva aventura televisiva en un buen momento a nivel personal: está comprometida con su novio Eladio. Su relación sentimental es su gran temor a la hora de participar en el concurso. "Tengo miedo de lo que dejo fuera. Él me ha dicho que se va a portar muy bien", ha confesado.

Ana María Aldón, nueva concursante confirmada de 'GH Dúo'

La diseñadora se convierte en la tercera concursante confirmada del reality que está a punto de estrenarse. Tendrá que convivir en la casa de Guadalix junto a Luca Onestini, hermano de Gianmarco, y Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero. A esta última la conoce bien ya que convivió con ella en los Cayos Cochinos de Honduras. Afronta este reto con mucha ilusión consciente de que 'Supervivientes' fue un auténtico máster para ella -quedó segunda finalista en su primera gran aventura televisiva-. Desde entonces se ha convertido en un personaje camaleónico de Telecinco y se atreve con todo: desde diseñar vestidos para la 'Sálvame Fashion Week' a actuar y cantar sobre el escenario.

Entrará en 'GH Dúo' en medio de un buen momento tanto profesional como personal que llegó con 2023. El año anterior fue convulso para ella en el que acusó una importante crisis sentimental con José Ortega Cano, el padre de su hijo pequeño, que finalmente terminó en divorcio.

En el verano de 2022 dejó temporalmente la televisión por prescripción médica. Un tiempo en el que acusó una gran exposición mediática y en el que se evidenciaron sus fuertes desavenencias con la familia de su entonces marido. "Hay situaciones que se podían evitar, pero no se evitan. Cuando se pasan ciertos límites hay que retirarse. Eso es lo que he hecho yo. También reflexionar. He reflexionado poco porque la tristeza me bloquea. Yo qué sé lo que voy a hacer. Primero recuperarme, luego lo que venga", afirmaba.

La exmujer de José Ortega Cano atraviesa una de las mejores etapas de su vida

2022 fue el año en el que Ana María Aldón tocó fondo y 2023 supuso un auténtico resurgir para ella. Tras su sonado divorcio sentó las bases de la que sería su nueva vida. Se mudó a una casa situada en El Casar, Guadalajara, junto a su hijo José María. Se trata de una vivienda unifamiliar con una amplia zona exterior que compró la diseñadora. En cuanto a lo profesional, a finales del año pasado se atrevió con un nuevo e ilusionante proyecto: una tienda online en la que vende su propia ropa.

Seis meses después de firmar el divorcio del torero, la andaluza conoció de forma casual al que se ha convertido en el hombre de su vida, Eladio. Una persona ajena a los medios de comunicación. Ambos congeniaron de forma inmediata y la relación va viento en popa. Tanto que tienen planes de boda. Él sorprendió a su chica entrando en directo en el programa 'Fiesta' para pedirle matrimonio. "Eres maravilloso. Por supuesto que quiero casarme contigo", era su respuesta.