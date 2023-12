Ana Boyer, tras los pasos de Isabel Preysler y Tamara Falcó: debuta en televisión

Ana Boyer sigue los pasos de su madre, Isabel Preysler, y de su hermana, Tamara Falcó, y ya prepara su debut en televisión. Será de la mano del nuevo talent culinario de RTVE, 'Bake Off: famosos al horno'. Un programa, presentado por Paula Vázquez, en el que catorce personajes famosos lucharán por consagrarse como mejor pastelero o pastelera de España y ganar un premio que donarán a la ONG de su elección.

Ana Boyer, fichaje sorpresa de 'Bake Off: famosos al horno'

La menor de las hijas de Isabel Preysler es uno de los miembros más discretos del clan Preysler. Sin embargo, ahora se ha convertido en el fichaje estrella de nuevo formato que ya prepara RTVE. Su debut en televisión será entre los fogones de 'Bake Off: famosos al horno', donde tendrá que demostrar sus dotes como repostera. Frente a las cocinas del talent culinario Ana Boyer tendrá que competir contra sus trece compañeros por convertirse en la mejor pastelera.

Entre sus "rivales", como ha confirmado la cadena pública, estarán Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet. Todos ellos se ajustarán el delantal para ponerse manos a la masa...

'Celebrity Bake Off', se estrenó hace dos años en Prime Video. Y ahora tendrá una segunda temporada en Televisión Española. El ente público se hacía con los derechos del formato producido por Boxfish TV después de que la plataforma propiedad de Amazon decidiese no renovar por una segunda temporada, a pesar de la buena acogida que tuvo gracias a sus concursantes como Chenoa, Esperanza Aguirre, Esty Quesada, Yolanda Ramos o Andrés Velencoso.

La nueva edición del talent ya está en marcha y RTVE ha desvelado el casting, Después de confirmarse que Paula Vázquez repetirá como presentadora.

Ana Boyer, tras los pasos de Isabel Preysler y Tamara Falcó

El debut de Ana Boyer en televisión se ha confirmado el mismo día que se ha estrenado en Disney+ el especial Navidad protagonizado por su madre: ‘Isabel Preysler: Mi Navidad’. En este documental, de dos episodios, protagonizado por la matriarca de la familia, Isabel abre como nunca antes las puertas de su casa para mostrar en detalle todos los preparativos en estas fechas tan especiales.

Sus hijas, Tamara Falcó y Ana Boyer, se ponen manos a la obra para ayudar a su madre a preparar todo y volver a crear juntas recuerdos inolvidables. Una experiencia que Isabel ha definido como "muy buena, no me ha costado nada porque me lo han puesto muy fácil", que podrá compartir con su hija Ana Boyer.

La menor del clan Preysler también podrá recibir los sabios consejos de su hermana, Tamara Falcó, que ya formó parte de la cuarta edición de 'MasterChef Celebrity', también en TVE, proclamándose como la ganadora de su edición.

'Bake Off: famosos al horno' será la primera gran experiencia de Ana Boyer en televisión, después de aparecer en 'Mi casa es la tuya', de Telecinco, junto a su marido Fernando Verdasco.