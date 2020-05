Infidelidades, engaños, desamor… el denominado ‘Merlos Place’ cuenta con todos los ingredientes para enganchar a la audiencia. Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas, tres nombres que continúan en boca de todos después de que una intervención para el canal ‘Estado de Alarma’ de Javier Negre se convirtiera en viral por la inesperada aparición de la reportera. La exconcursante de ‘Gran Hermano’, expareja de Merlos, se ha sometido a las preguntas del ‘Polideluxe’ donde ha esclarecido algunas dudas del culebrón de la cuarenta.

«Estoy super nerviosa, imagínate, estoy aquí y me la juego», reconocía la colaboradora antes del polígrafo. Después de casi veinte años de trayectoria en televisión, se trata de la primera ocasión en la que se enfrenta al temido polígrafo. Ha subrayado que desea contar su verdad y lo hacía sin miedo: «No tengo miedo a Alfonso, no tengo problemas económicos».

Se ha mostrado rotunda y ha reprochado la actitud que en los últimos días está teniendo el que fuera su expareja. «Reto a Alfonso a que cuente lo que quiera. Tengo una maravillosa relación con los padres de mis hijos. No estoy arruinada». Añadía que ha recibido «muchas llamadas contando cosas privadas por detrás».

«No tengo nada que esconder»

«Va contando cosas que no son ciertas, me lo dice gente, compañeros y periodistas». Y matizaba que no tiene un problema con un familiar tampoco con los padres de sus hijos: «No me voy a esconder, voy a seguir haciendo mi vida. No te tengo miedo». Y estallaba: «Lo único que te tengo es lástima. Las amenazas no me gustan».

Asimismo, señalaba que durante su relación con Alfonso, él tenía celos del padre de su hijo pequeño. «No entiendo lo que le pasa a este señor en la cabeza», indicaba sobre las supuestas deslealtades. Y no solo hacía referencia a Alexia Rivas: «Te puedo decir tres chicas más». Hablaba sin temor a las consecuencias por parte de una persona a la que no reconoce: «No tengo nada que esconder».

Nunca desconfío de Merlos a quien ha descrito como un hombre muy trabajador: «A las 9 de la noche tenía una reunión y salía a las 12, vete tú a saber lo que estaba haciendo». No creyó que tuviera un ‘affaire’ con Alexia Rivas, a pesar de que sí que pensó que mantenían cierto tonteo. «Me da mucho asco, cada día me sale una nueva», ha señalado. Sin embargo, ha contado que no reparó en sus engaños: «Nunca me hubiese imaginado que hubiese una tercera persona en mi relación con Alfonso».