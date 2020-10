«Yo que la conocía creo que no es feliz», ha afirmado en ‘Viva la vida’ sobre su sobrina, Rocío Carrasco.

«Estoy muy solo», reconocía Amador Mohedano al comienzo de su última entrevista en televisión. El hermano de Rocío Jurado ha vuelto a hablar de Rocío Carrasco y el distanciamiento que mantiene con toda la familia señalando que ha perdido la esperanza de un acercamiento después de once años sin ningún tipo de contacto. «No la veo feliz», indicaba. Asimismo, ha hecho referencia a la inexistente relación con su hija, Rocío Flores: «Ojalá lleguen a entenderse».

Ha echado la vista atrás para recordar los inicios de este distanciamiento familiar: «Con mi sobrina no he discutido nunca, pero hubo un momento en el que me hizo mucho daño. Me traicionó». Ha explicado que se sintió traicionado con motivo del Museo en homenaje a Rocío Jurado. Además, ha contado que le dejó sin agua en una finca y no le gustó su postura en el último especial de Fin de Año que hizo la ‘Más Grande’. «Yo que la conocía creo que no es feliz», ha afirmado reconociendo que no tiene esperanza de que vuelvan a acercar posturas.

Se ha expresado «con libertad sabiendo lo que estoy diciendo» y abogando por una reacción por parte de Rocío Carrasco. Explicaba que esta última no le coge el teléfono desde hace años. «Si no quiere saber nada de la familia, allá ella, pero he visto a mi sobrina preocupada en la isla con el coronavirus. No tener un detalle, reviento», afirmaba rotundo.

«Ella es muy joven, aún le queda tiempo de esperanza. Ojalá lleguen a entenderse las dos y tengan una reunión, en privado, por supuesto, y se desahoguen», ha asegurado sobre una posible reconciliación que espera toda la familia. Según Amador, la última vez que Rocío Flores intentó de forma fallida contactar con su madre fue hace cuatro años: «Ha pasado mucho tiempo».

Se pronuncia sobre la familia Campos

Le molesta escuchar que Rocío Carrasco ha encontrado en María Teresa Campos una segunda madre. «Me toca el corazoncito. No digo que no, pero no puedes decir eso cuando tienes una familia». Ha explicado que la comunicadora le debería aconsejar para que hablase finalmente con sus hijos: «A la familia déjala, pero habla con tus hijos».

Carmen Borrego, que también estaba presente en la entrevista, ha aprovechado la ocasión para preguntarle por qué se pronunciaba «con desprecio» hacia ella. Se ha mostrado crítica con su postura: «Me duele verte en los platós hablando de tu sobrina, es la hija de tu hermana». También han sacado a relucir un comentario que hizo la colaboradora asegurando que en su día Amador le dijo que metiese a Rosa Benito en un programa: «No te acuerdas, pero esa conversación existió. Te puedo garantizar que yo no me lo he inventado. No me voy a retractar de algo que ha pasado».