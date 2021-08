La colaboradora ha revelado que el gaditano hizo una afirmación muy comprometida sobre Ortega Cano y él ha estallado en directo.

Amador Mohedano ha intervenido en directo en ‘Sálvame’ para responder de manera rotunda a María Patiño. Esta ha hecho unos comentarios durante la emisión del programa que no han sentado nada bien al hermano de Rocío Jurado. Los hechos a los que ha hecho referencia la periodista sucedieron durante una publicidad en el último ‘Deluxe’. En él estuvo invitado el que fuera mánager de ‘la más grande’. En la emisión de esos anuncios, Belén Esteban le preguntó si José Ortega Cano le había dado mala vida a la cantante y él asentó con la cabeza, lo que para la colaboradora y para Patiño, que también estaba presente, fue un claro «sí». Esta información la ha contado la gallega en el plató de ‘Sálvame’ y su relato ha provocado el enfado del gaditano. La queja de Amador Mohedano: «¿Vale todo por la audiencia?» Amador ha llamado por teléfono a Chelo García Cortés para aclarar la cuestión. No estaba en absoluto de acuerdo con lo que la colaboradora estaba relatando ante las cámaras. Poco después, Carlota Corredera ha cogido el teléfono de su compañera y ha puesto el manos libres para que sus compañeros -y la audiencia- pudiera escuchar su testimonio. «¿Qué pasa, que hemos perdido la cabeza todo el mundo?», se quejaba. «¿Vale todo por la audiencia? María, pegas unos patinazos que no veas. Lo tendrás que demostrar».

Cabreado, le ha dicho a Patiño que todo lo que había desvelado tendría que demstrararlo. «¿Tú te crees que yo te voy a decir que Ortega Cano le daba mala vida a Rocío Jurado?», le ha preguntado. «¿Que yo le he dicho que mi cuñado maltrataba?». La aludida le respondía: «Soy consciente de la dimensión de mis palabras. Lo juro donde lo tenga que jurar». «Yo te digo que Belén Esteban te lo preguntó y que tú respondiste que Ortega era muy mayor y estaba enfermo como para contar eso de él, pero que tanto tú como Rosa erais conocedores de eso. Belén te dijo que sabías perfectamente cómo la trataba. Soy consciente de la dimensión de tus palabras ante esa pregunta, pero juro que tú dijiste eso en presencia mía y de Belén. Dijiste que eras conocedor de la mala vida que le daba a tu hermana, y que hasta Rosa sabía lo que había ocurrido, pero que no era el momento de contarlo por los problemas de salud que atraviesa Ortega Cano», decía la colaboradora.

María Patiño no parecía dispuesta a quedar en mal lugar, ya que había revelado una verdad: «¿Cuándo tu exmujer, Rosa, amenaza delante de toda España a Ortega Cano con que va a abrir un melonar si Ortega no llama a ‘Sálvame’ en cinco minutos a qué se refería? ¿A qué se ponía una bata de cola por la noche?».

«Belén te preguntó por la mala vida que Ortega Cano le daba a Rocío Jurado y tú asentías con la cabeza. Esto no es algo nuevo. Llevamos contando esto mucho tiempo. Rosa Benito dijo que en Houston que Ortega Cano no estuvo a la altura de las circunstancias», insistía Patiño, mencionando también los supuestos «los problemas con el alcohol» del torero. Amador Mohedano seguía erre que erre en su enfado: «¡Que yo diga que es un maltratador!». Indignado, amenazaba con dejar la conversación.

«Entiendo que te coloco en una situación complicada y entiendo que estés temblando, porque estoy diciendo delante de toda España que conocías lo que ocurría en el matrimonio de tu hermana», ha recordado la gallega. «Tendrás que demostrarlo», le decía Amador.

Los reproches de Amador Mohedano a María Patiño: «¿Te crees que estoy loco?»

«Somos conocedores de la mala vida que le daba a tu mujer y tú asientes con la cabeza», recordaba María Patiño, una vez más. Pero nada sacaba al que fuera representante de su monumental mosqueo: «¿Te crees que estoy loco precisamente para decir eso? Mira, que no os voy a atender más». De este modo, dejaba a todos con la palabra en la boca, ya que había colgado la llamada. «Asumo lo que he dicho y lo que he contado«, zanjaba Patiño.