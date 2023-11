Álvaro Muñoz Escassi se sincera sobre Lara Dibildos en 'Masterchef Celebrity'

Álvaro Muñoz Escassi ha demostrado con creces que puede con lo que 'le echen'. Tanto es así que ha logrado ser uno de los dos flamantes finalistas de 'Masterchef Celebrity'. Su paso por el formato culinario por excelencia de Televisión Española no solo le ha servido para demostrar sus dotes, sino para darse a conocer. Y con ello, desvelar detalles de su vida personal hasta ahora desconocidos, como los pormenores de la relación más que cercana que le une a Lara Dibildos. El jinete y la actriz mantienen una férrea amistad desde hace años a pesar del romance repleto de altibajos que protagonizaron. Fruto de su idilio, nació el hijo que tienen en común, el pequeño Álvaro. El sevillano ha vuelto a referirse a su expareja con unas sentidas palabras con las que ha evidenciado lo mucho que tiene que agradecerle a la hija de Laura Valenzuela.

Lara Dibildos sobre Álvaro Muñoz Escassi: "Él estaba en lo más alto de golfo"

La relación sentimental entre Álvaro Muñoz Escassi y Lara Dibildos comenzó en 2005 y se rompió de un día para otro. Esto después de que salieran a la luz unas fotografías muy comprometidas del aspirante de 'Masterchef' Celebrity con otra mujer. Él salió a pedir perdón públicamente y se reconciliaron. Sin embargo, sus continuas deslealtades continuaron, lo que provocó la ruptura definitiva de la pareja meses después del nacimiento, en 2007, de su hijo Álvaro. "Escassi me fue infiel a la semana de conocernos", reconoció Lara en una entrevista que concedió al extinto 'Sálvame Deluxe'. A pesar del varapalo que supuso para la actriz la ruptura, los dos lograron transformar su malograda relación amorosa a una bonita amistad que dura hasta el día de hoy.

Prueba de ello fue la asistencia de la actriz a uno de los programas del formato culinario para apoyar a su ex. Los dos mostraron su gran complicidad, a pesar de los 'tiritos' que no dudó en lanzarle ella frente a las cámaras. "Fuimos pareja hace 18 años. Teníamos treinta y pocos. Él estaba en lo más alto de golfo, muy descentrado y despistado. No hacía ni un huevo frito. Le veo ahora, tan centrado, completamente diferente. A buenas horas, mangas verdes. Ya me hubiera gustado a mi pillarlo así", se sinceraba entre risas. Ahora, le ha tocado el turno a Álvaro, que le ha devuelto el gesto, pero en un tono muy diferente y emotivo.