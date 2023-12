El emotivo reencuentro entre Álvaro Muñoz Escassi y su hija en 'Masterchef Celebrity'

Como era de esperar, Álvaro Muñoz Escassi ha sido uno de los flamantes finalistas de 'Masterchef Celebrity'. El exnovio de Lara Dibildos, sobre la que se ha sincerado como nunca, ha llegado a la final del formato culinario por excelencia de la televisión nacional. Programa a programa ha demostrado que puede con cualquier reto que le echen encima. No en vano, siempre ha reconocido que es un hombre muy competitivo que se toma los desafíos con aplomo y mucho positivismo. Esa ha sido la gran receta de su éxito, valga el chascarrillo, para llegar victorioso a la última emisión de 'Masterchef'. Antes de enfrentarse contra Laura Londoño, la otra gran finalista de la noche, el jinete ha recibido la visita en plató de su familia. Hasta ahí se han trasladado su novia, María José Suárez, y sus dos hijos. Por un lado, Álvaro, fruto de su relación con la hija de Laura Valenzuela, y, por otro, Anna Barrachina, la más desconocida de los dos. Era la primera vez que los jóvenes acudían a un plató de televisión y se han referido públicamente a su famoso padre.

A Álvaro Muñoz Escassi se le cae la baba con su hija Anna Barrachina

"Qué guapa mi niña, por Dios", ha sido lo primero que le ha dicho Álvaro Muñoz Escassi a su hija, Anna Barrachina, cuando la ha visto entrar en plató. Los dos se han fundido en un sentido abrazo al que se han unido Álvaro, que ya es todo un adolescente, y María José Suárez. La familia del finalista de 'Masterchef Celebrity' ha querido estar a su lado en la dura prueba final del concurso. Un apoyo que él ha agradecido, visiblemente emocionado. "Tan mal no he hecho las cosas porque mira como han salido los dos. Estoy muy orgulloso", se sinceraba ante las cámaras. Sin duda, la presencia de los jóvenes era algo que los espectadores no esperaban. Tampoco su padre, que también ha dejado constancia del hecho. "No habían ido nunca a la tele y menos juntos", ha explicado el sevillano.

Álvaro, hijo de Lara Dibildos y el jinete, nació en 2007, dos años después de que sus padres comenzaran su relación de idas y venidas. Cuando apenas era un bebé, la pareja se separó por las infidelidades de él por las que pidió perdón públicamente. A pesar del varapalo que supuso para Lara, la expareja mantiene una relación inmejorable y muy cómplice. De ella llegó a decir que es la mujer de su vida. Álvaro ya tenía, por aquel entonces, una hija a la que conoció como tal cuando la niña tenía cuatro años. "Fue fuerte, sobre todo para ella. Yo tenía 19 años cuando me convertí en padre de Anna. Ella se lo olía porque yo era como su padrino. Pero cuando ella tenía cuatro años, la madre me confiesa que sí, que es hija mía", contó durante una emisión de 'Masterchef Celebrity' mientras hablaba con Toñi Moreno.

"Tengo una familia extraña, pero muy bonita"

"Yo se que mi padre es una persona muy talentosa. Cuando se le mete algo entre ceja y ceja, lo hace. Y yo sabía que iba a llegar lejos, pero que iba a legar a la final… Nos ha sorprendido a todos, la verdad", ha contado la hija de Álvaro Muñoz Escassi cuando los jueces de 'Masterchef Celebrity' le han preguntado por las dotes culinarias de su padre. Unas palabras que ha refrendado sin titubeos el pequeño Álvaro. "Yo pensaba que le echaban el primero o el segundo o llegaba muy lejos, porque es la persona más competitiva que conozco. A ver, en casa ha cocinado paellas, barbacoas, pero un plato, así, normal... Nunca me lo ha cocinado", añadía el joven entre risas.

El orgullo padre no les quitaba el ojo de encima, sorprendido de lo bien que se estaban desenvolviendo ante las cámaras. Ni a ellos ni a su chica. "Ver a María José con mis hijos, me encanta. Tengo una familia muy extraña, pero muy bonita. Con mucho cariño, mucho amor, con mucho respeto. Tengo una familia preciosa", ha sentenciado pletórico antes de enfrentarse al gran reto final.