Susanna Griso siempre está al filo de la noticia y esta vez no iba a ser menos. La periodista ha viajado hasta La Palma, lugar desde donde este martes han hecho un programa especial de ‘Espejo Público’ sobre la erupción del volcán. La intención es narrar la última hora de este fenómeno histórico que mantiene en vilo a miles de vecinos y es que hay muchos que ya han sido evacuados de sus casas. A pesar de que ella se ha mostrado muy implicada durante todas las conexiones, hay un detalle que le ha costado un aluvión de críticas en redes sociales. ¿El motivo? Susanna Griso no luce mascarilla, a diferencia de sus invitados y eso ha provocado que muchos estallen contra ella.

Son muchos los usuarios los que no están de acuerdo con este gesto, aunque estén al aire libre y no sea obligatoria su uso. Prueba de ello, la cantidad de mensajes que se pueden leer en tan solo unas horas, pues en su mayoría señalan que Susanna Griso no ha mostrado empatía al no portar este dispositivo que evita contagiarse y contagiar. «Ponte la mascarilla», «Que alguien me explique el criterio científico por el que una periodista no debe usar mascarilla y los entrevistados sí. Ni vergüenza ni empatía», «Vaya ejemplo», «Debe pensar que la mascarilla es para la plebe», «Ponte la mascarilla. ¿O eres más guay que nadie? Que no estás en plató» o «Va sin mascarilla porque se ha puesto la vacuna contra volcanes» son solo algunos de los tuits que están en contra de su comportamiento.

Aunque ella no se ha justificado, no es la primera vez que algunos famosos reciben críticas por el uso de la mascarilla. Ella, por su parte, fue quien criticó hace algunos meses desde su programa que en ciertas ocasiones sus fans le pidieran fotos sin mascarilla, una petición a la que ella se negaba. Aunque siempre se ha mostrado muy concienciada con todo lo sucedido durante la pandemia y ha tratado de tener muchísimos cuidados con el coronavirus, esta vez ha sido reprendida por los espectadores. No entienden la diferencia por la que Susanna no luce la mascarilla y sí lo hacen sus entrevistados, una desigualdad que le ha costado ahora estar en el centro de la polémica. Aunque Susanna Griso no quiere hacer ruido y alimentar la polémica, lo cierto es que en redes sociales su nombre no ha dejado de repetirse en las últimas horas. La catalana ha vuelto por la puerta grande las vacaciones y con este hecho se ha vuelto a hacer evidente. Si bien en muchas de las entrevistas que ella ha realizado este lunes Susanna Griso no lucía mascarilla, a diferencia del invitado, en otras ninguno de los dos la portaba.