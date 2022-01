Desde que se destapó su relación con Antonio David Flores, Marta Riesco se ha convertido en uno de los nombres más citados de la crónica social. La popularidad de la reportera se ha hecho aún mayor después de que anunciara que iba a denunciar a Anabel Pantoja en directo durante la emisión de ‘Sálvame‘.

Este miércoles, Alonso Caparrós ha contado que fue compañero de trabajo de la segoviana. Años atrás trabajaron juntos en un programa de televisión. Se trataba de un espacio deportivo en el que ambos formaban parte de la plantilla. Pero según el colaborador, ella tenía muchos problemas con sus compañeras. Y al final “la invitaron a irse”.

«Marta tenía mucho afán de notoriedad», ha revelado Alonso Caparrós

Caparrós considera que Marta Riesco era “una magnífica periodista”, pero pecaba de tener ciertas ínfulas de grandeza: “Tenía grandes dioses de diva… Tenía mucho afán de notoriedad, muchas discusiones con el equipo porque quería destacar. Creía que había una diferencia entre ella y el resto de reporteras”, añadió Caparrós.

El motivo por el que la dirección del programa decidió prescindir de Marta tuvo que ver precisamente con sus dificultades para llevarse bien con el equipo. “La invitaron a irse del programa porque esa manera de ser la llevó a tener demasiados problemas y se enfrentó a sus compañeras, a la dirección y a todo el equipo”, ha contado Caparrós.

Sobre la posibilidad de que tontease con Marta Riesco en aquella época, Alonso Caparrós se ha mostrado tajante y ha negado cualquier vínculo más allá del estrictamente profesional: “Yo soy un tipo muy simpático, pero no tonteamos en absoluto. Por ninguna de las dos partes”

Otro personaje conocido que ha hablado de Marta es Miriam Saavedra. Y no la ha dejado en buen lugar: «Siempre me apuñalaba. Era muy desorbitado todo», ha recordado al hablar del vínculo que las une. Fueron amigas durante años, pero ya no se hablan. La ex de Carlos Lozano supo del idilio con Antonio David nada más producirse, pero «fui discreta y por mi amiga no dije nada».

Miriam Saavedra habla de Marta Riesco: «Me avasallaba»

Cuando se lió con el malagueño, ha continuado, «me avasallaba, me decía que la defendiera, que iba a arruinar su carrera si se sabía cualquier cosa. Ella no tenía contacto con nadie de ‘Sálvame». Del ex de Rocío Carrasco «me dijo que le encantaba, pero que ella no estaba con hombres casados». Miriam decidió dejar de ser amiga de Marta porque la veía siempre interesada en sacarle información: «La última vez que me escribió para pedirme información… Siempre me contactaba para pedirme algo». También se ha pronunciado sobre el reciente testimonio que ha dado uno de los ex de Marta: «Lo de Antonio Pavón a mí no me lo dijo».

Este miércoles, no solo Alonso Caparrós y Miriam Saavedra han hablado de Marta Riesco. También lo han hecho María Patiño y Terelu Campos durante la emisión de ‘Sálvame Lemon Tea’. “Es un personaje público y no lo ha querido aceptar… Las ansias de popularidad de Marta son muy evidentes”, ha comentado la gallega.

María Patiño: «Ha azuzado para que me pidan prisión»

“Ella ha azuzado para que me intenten pedir una pena de prisión. La jugada les ha salido tan mal a todos que de momento no estoy autorizada para contar las grandes mentiras de Antonio David, de su hija Rocío Flores y de la novia de Antonio David”, añadía Patiño, visiblemente molesta con su colega de Mediaset.

Terelu se sumaba a las críticas: “Pongo mis manos en el fuego, y no me las quemo, a que Marta Riesco estaba deseando entrar en el programa para decirle a Anabel Pantoja que la iba a denunciar”. Patiño ponía la puntilla: «Las demandas no se anuncian, se interponen. Y el triunfo es cuando se ganan».

