Alonso Caparrós, tajante sobre Ángel Cristo Jr.: "Tiene un problema de salud mental"

Alonso Caparrós ha hablado con rotundidad sobre la situación mental de Ángel Cristo Jr. después de que se hayan desvelado nuevos adelantos de su entrevista. Este viernes 1 de diciembre, 'De viernes' emite un nuevo capítulo de los incendiarios ataques del hijo de Bárbara Rey que promete reabrir la caja de Pandora. Desde que Telecinco anunció la primera entrega de la entrevista de ocho horas que concedió Ángel, no se habla de otra cosa. Su madre está destrozada, cortesía de su hijo, que no ha escatimado en detalles para relatar el infierno que vivió durante su infancia. Y lo que le queda por oír... El colaborador de 'Espejo Público' se ha mostrado tajante con Ángel después de escuchar sus últimas declaraciones.

El capotazo de Alonso Caparrós a Ángel Cristo Jr. antes de sentenciarlo

Bárbara Rey ha querido mandarle un mensaje claro y directo a Ángel Cristo Jr. a través de revista SEMANA: "No sabes dónde te has metido, que Dios te proteja y te ayude". La 'vedette' teme por las repercusiones que pueda sufrir su hijo por las durísimas declaraciones que ha concedido a Mediaset. Esto fue lo que le dijo, a modo de advertencia, cuando se enteró de que iba a hablar, después de estar años en el más absoluto anonimato. El testimonio de su hijo ha sido un auténtico batacazo para ella y su hija, Sofía Cristo, destrozada por las palabras de su hermano. Una situación familiar con la que Alonso Caparrós se siente identificado. No solo eso: ha confesado sentir cierta empatía por Ángel. Esto al tiempo que ha hecho hincapié en su delicado estado mental.

"Entiendo lo que es: una situación familiar desestructurada. Y ese dolor brota de una forma o de otra", ha indicado el colaborador de 'Espejo Público'. Aunque no ha querido entrar a valorar su propia experiencia personal, sí ha dejado caer que ciertos comportamientos de Ángel pueden ser justificados. "Expresar la ira cuando brota puede ser muy útil, y eso que yo no apoyo lo que ha hecho", ha añadido el hijo de Andrés Caparrós. Este capotazo que le ha extendido no le ha impedido, a su vez, sentenciar al hijo de Bárbara Rey. "Ángel es un chaval que tiene un grave problema de salud mental. Hay que mirarlo como tal. Estamos escuchando mucho que si es agresivo y tal", ha sentenciado.

Preocupación por la salud mental de Ángel Cristo Jr.

Con estas declaraciones, Alonso Caparrós se une a la preocupación generalizada que siente el círculo más cercano de Bárbara Rey. Amigos de la 'vedette' que, valga recalcar, han visto crecer a Ángel Cristo Jr. La primera en dejar caer su delicado estado de salud mental fue su hermana Sofía. La también colaboradora de 'Espejo Público' confesaba tras escuchar la primera parte de la entrevista de Ángel: "Mi hermano necesita ayuda más que dinero". La siguiente en romper su silencio y aportar datos sobre la verdadera situación familiar en el domicilio Cristo-Rey fue Chelo García Cortés, gran amiga de Bárbara Rey.

"Ángel es una persona extremadamente sensible, lo cual podría provocar que por la mañana tuviera una personalidad y por la tarde tuviera otra. Creo que por lo que él ha vivido, tiene un problema que se lo tiene que tratar", explicaba la periodista en el formato que presenta Susanna Griso en Antena3. Unas declaraciones que vienen a refrendar la opinión de Alonso Caparrós.