Alonso Caparrós habla sobre sus planes de futuro tras el fin de 'Sálvame'

'Sálvame' llegará a su fin el próximo 23 de junio. Una noticia que, casi una semana después de publicarse, sigue dando mucho de que hablar. Son muchos los redactores, colaboradores y presentadores que se quedan sin trabajo tras la decisión Mediaset. Sin embargo, lejos de mostrar su enfado, en el programa se lo han tomado con humor y están intentando hacer amena lo que les queda en el plató y hacer lo que mejor se les da hacer: entretener a la audiencia y hacer que se diviertan. A pesar de esto, también es el momento de plantearse los planes de futuro. Rafa Mora ya confesó que le iba muy bien en el trabajo y que los próximos meses los tendría repletos, pero ¿y el resto? Ahora es el turno de Alonso Caparrós que habla de los nuevos proyectos de futuro lejos de 'Sálvame'.

A pesar de que Alonso Caparrós afronta el final de 'Sálvame' "con tristeza, con mucha tristeza" tiene muchos planes entre manos. El colaborador de televisión, que se ha sincerado como ninguno otro sobre sus problemas en el programa, aseguró en una entrevista en Outdoor que "me encanta mi trabajo y creo que he sido muy afortunado de formar parte de un programa tan importante en lo que es la historia de la televisión. Luego estoy muy agradecido tanto a La Fábrica de la Tele como a Mediaset porque me han ayudado a salvarme". Para él, el espacio de las tardes de Telecinco "fue un punto de partida para reconstruirme a mí mismo".

El presentador confiesa que "tengo cierta curiosidad por saber qué va a pasar ahora. Hay mil proyectos en mi cabeza. Además, proyectos que tenía ahí parados porque mi trabajo no me lo permitía. Así que tengo una especie de montaña rusa, de emociones". Pero, ¿a qué proyectos se refiere? ¿Cuáles son sus planes de futuro a corto y medio plazo? Alonso Caparrós lo tiene claro: montar una empresa de reformas y convertirse en apicultor.

Los dos nuevos proyectos de Alonso Caparrós (y la salida de su segundo libro)

"Había dos cosas que quería hacer que tienen mucho que ver con mi espíritu. Voy a montar a una empresa de reformas porque quiero conseguirle los papeles a un inmigrante que ha venido de Perú que es un ser extraordinario. Tuvo que venirse por la violencia y porque lo tenían amenazado. Pero lo que más me gusta es que llevaba mucho tiempo queriendo aprender apicultura. Entonces quiero hacer miel, plantar las flores y cuidar abejas", ha contado.

A pesar de que son nuevos proyectos en los que ponerse en marcha, asegura que no le "da miedo el futuro. En absoluto. En la vida he aprendido eso. Lo que me había impedido en muchas ocasiones seguir adelante y reinventarme ha sido el miedo. Y el miedo es letal para el ser humano. No hay que hacerle ningún caso porque te paraliza. De hecho es un momento bonito, entre comillas, porque hay un montón de cosas", ha zanjado referente a este tema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alonso Caparros ( @alonsocaparrosoficial)

Sin embargo, todavía hay más. Alonso Caparrós acaba de lanzar al mercado su segundo libro 'Empieza de cero'. Una salida al mercado que tuvo lugar este martes 10 de mayo y que precisamente ha coincidido con la vorágine de 'Sálvame'. Con esta publicación, el colaborador pretende ayudar los demás, a todos aquellos que puedan haber estado en situaciones parecidas a la suya y demostrar que se puede salir del pozo y alcanzar el equilibrio y la estabilidad: “El camino es fascinante, pero no es fácil, ni mucho menos”, ha dicho.