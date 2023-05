Alma Cortés Bollo ha sido la protagonista del último programa de 'Supervivientes'. La hija de Raquel Bollo ha estallado contra Bosco después de disputar ella el juego de recompesa junto a sus compañeros. Alma, Bosco Martínez-Bordiú, Artùr Dainese, Raquel Arias y Jonan Wiergo han sido los vencedores, pero ha traído problemas.

Pocholo Martínez- Bordiú no solo iba a visitar a su sobrino, sino que era el elegido para subirse a un helicóptero y lanzar las recompesas a los ganadores de la prueba: "Ya puedes lanzar las recompensas, con alegría, como un Rey mago", le decía Ion Aramendi. Acto seguido este ha empezado a lanzar las bolas que los supervivientes han tenido que ir recogiendo.

Han estado nadando para conseguir el mayor número de recompensas posibles de manera individual. Laura Madrueño lo avisaba, pero no servía para nada: "Cada uno coge las suyas". Esto provocaba que Alma Cortés estallara contra Bosco.

La joven estallaba contra su compañero Bosco

Cuando finalizaba la prueba, Alma no ha podido evitar mostrarse enfadada y se lo contaba a Adara entre lágrimas: "No quiero recompensa, que se la queden ellos. Esta es la clase de compañeros que hay en 'Supervivientes". Laura, que estaba viendo todo desde su posición le ha pedido a la concursantes que explicara qué ocurría: "Me da mucho coraje, es una recompesa para todos, hay gente que nada más rápido, ¿cómo puede ser ver a una compañera llegando a una boya y se la quites?".

Bosco sabía que se estaba refiriendo a él y le ha contestado: "No te he visto, pero si te he dado dos, solo tengo una más que tú, ¿por qué mientes?". Alma no estaba de acuerdo con él y seguía respondiéndole: "Que me da igual que me des, es el hecho del egoísmo". "Por favor, no seas así, me está dando asco esto que estás haciendo así, qué mala eres, encima que te doy bolas y disfrutar", le decía Bosco. Y ella ha volvía a saltar: "¿Cómo voy a estallar si me habeís quitado las boyas? Dais asco, de verdad".

Bosco le ha contestado rotundo

A Bosco no le ha sentado bien que Alma siga hablando y quejándose. Él seguía quejándose, asegurando que solo estaba viendo bolas en el agua, que no se ha dado cuenta de la situación. La hija de Raquel Bollo, en cambio, insistía que no vale que le dijera eso y lo único que pedía era "compañerismo". Ante este tenso momento, Alma estallaba y abandonaba el directo durante un rato para calmarse después del disgusto.