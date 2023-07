Alfonso Arús carga contra Isabel Preysler por su feo en la boda de Tamara Falcó: "Es una falta de respeto"

Alfonso Arús ha mostrado a lo largo de su carrera ser muy sincero y esta vez no iba a ser menos. El presentador de 'Aruser @s' se ha pronunciado sobre uno de los temas de la semana: la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Aunque para muchos el look de la novia y el de los familiares más cercanos ha sido lo más analizado, él ha querido ir un paso más allá. En concreto, se ha centrado en el supuesto retraso que tuvo Isabel Preysler en el enlace, algo que Arús ha catalogado como "feo" y es que ha sido acusada de llegar 45 minutos tarde a la celebración, información dada en su programa. Aunque llegó en un vehículo al Palacio de El Rincón antes de que comenzara el enlace y lo hizo maquillada, le quedaba vestirse y algunos detalles que evitaron que llegara a tiempo, según esta versión.

Se desconoce si fue por las fotografías, los retoques o por los preparativos antes de vestirse, pero se ha dicho en el programa de La Sexta que Isabel Preysler fue de todo menos puntual. "A mí esto, no ya en esta boda, en general, me parece una falta de respeto para todos los invitados", ha dicho Alfonso Arús muy indignado. No tanto por el tiempo sino por las altas temperaturas que han azotado la capital estos días, siendo casi 40 grados los que hacía al sol. "Con el calor que hace, llegar 45 minutos tarde me parece una falta de consideración para todos los presentes", añadía. Casi 400 personas esperaban que la reina de corazones hiciera aparición, no siendo únicamente Tamara Falcó la que los allí presentes ansiaban ver.

El presentador de televisión considera que la impuntualidad en una cita de este estilo -a excepción de la de la novia- no se debe pasar por alto. Mientras su esposa y colaboradora, Angie Cárdenas, decía que esta era una práctica habitual entre los famosos "para asegurarse de que estaban todos los invitados", Arús se mostraba tajante. "Me da igual", decía él, dejando ver que para nada aprueba que suceda algo así. "Encima les quitas el móvil y les tienes 45 minutos ahí soportando el calor", criticaba Arus. "Yo entiendo que la novia entre un pelín tarde, pero no la madre de la novia", finalizaba el conductor para gritar al mundo lo mal que le parece que alguien se tome esa libertad en una boda que no es la suya.

La puntualidad que tan difícil es de controlar ha sido uno de los asuntos en los que se han reparado. Estaba previsto que todo diera comienzo a las 19.00 horas, pero no fue posible. Este detalles es el que obliga al resto de proveedores como el catering a comenzar más tarde cada una de las etapas de la boda, un contratiempo al que suelen estar más que acostumbrados y ante al que muchos lidian a la perfección.