Alfonso Arús a Ana Rosa Quintana: "Ellos lideran cuando ya no se emite nuestro programa"

'Aruseros' cerró temporada televisiva en laSexta este viernes 21 de julio. El equipo del programa no regresará para su emisión hasta el próximo 4 de septiembre. Cierran con una media de 17,8% de share y se sitúan, muchos días, entre los líderes de su franja. Encarará ya la que será su sexta temporada en el canal de Atresmedia. Los datos son analizados y comentados por críticos e incluso presentadores, como Ana Rosa Quintana mostró en su última entrevista. Se encontraba hasta hoy al frente de 'El programa de Ana Rosa', su competidor. Es ahora su presentador, Alfonso Arús, el que responde a las palabras sobre la diferencia de temáticas, "no es un magacín de actualidad" y que, por ello, "no competimos en la misma liga".

Con los datos sobre la mesa, "con 2,3 puntos de diferencia respecto al principal competidor, Telecinco", considera en su entrevista en La Vanguardia que "ellos lideran luego, cuando ya no se emite nuestro programa y tirando del morbo de sucesos, Isa P, el corazón...Lo hacen muy bien, hay que reconocerlo". Expone cuál es el que podría ser el punto débil de su competidor, en este caso 'El programa de Ana Rosa': "A la hora de las entrevistas de peso y los temas que, teóricamente, dan prestigio, pues ya ves...Los gustos del público van cambiando aunque yo creo que siempre estuvieron ahí".

"Será verdad: nosotros estamos en Champions y ellos en Europa League"

Ana Rosa Quintana, presentadora del espacio de Telecinco, analizó tan solo un día antes de esta entrevista la competencia y la subida de 'Aruseros' señalando que la comparación no podría ser posible. "Son otro tipo de programa. Es un programa de dos horas (en referencia a la franja de coincidencia). El nuestro cuatro horas y media y es un programa que no es un magacín de actualidad. Es otra cosa. No competimos en la misma liga", explicó en El Plural. Arús bromea con la situación y asume que "será verdad: nosotros estamos en Champions y ellos en Europa League".

"No, claro. Somos el NODO, o un documental de La 2" bromea Alfonso Arús sobre las palabras de Ana Rosa Quintana. Recalca en su entrevista que, de hecho, "somos el programa que mayor número de noticias de actualidad ofrece con muchísima diferencia cada mañana". Unas informaciones que, además, no han tenido que rectificar en ningún momento. "Es más, hemos obligado a los magazines clásicos a ponerse las pilas y romper las escaletas cerradas que preparaban un día antes", reflexiona. El trabajo de su formato va más allá, "todos jugamos en la misma competición, solo que nosotros lo hacemos con un presupuesto muy inferior, y con menos medios".

"La última gran innovadora de las mañanas fue María Teresa Campos"

Alfonso Arús ocupa la franja de las mañanas de laSexta junto al programa presentado por Antonio García Ferreras desde hace años. Un espacio donde encuentra a un gran referente que llegó a delimitar lo que ahora se hace. "La última gran innovadora de las mañanas fue María Teresa Campos. Antes Hermida y Pepe Navarro. Desde ella nadie ha inventado nada. Cero. Mover la tertulia política que se emitía a las 14 horas a las 9 no es innovar", entiende sobre lo que está sucediendo. Un hecho que "no quita" el trabajo bien hecho por redacciones y equipos.