9 "Yo no llamo a Marta"

«Yo no la llamo. Ella me quiere contar una serie de cosas que yo escucho por educación, no puede ser de otra manera, no tengo nada contra ella. No voy a revelar los contenidos de una conversación privada. Escuché lo que me quería decir. Soy una persona libre para decidir lo que quiero hacer con mi presente y futuro».