Alexandra Jiménez y Alejo Sauras se reencuentran 20 años después de 'Los Serrano'

Los fans de 'Los Serrano' están de enhorabuena. Dos de sus actores protagonistas se reencuentran en el plató de 'Déjate querer'. No son otros que Alexandra Jiménez y Alejo Sauras -quienes daban vida a los míticos África y Raúl-, pareja en la ficción de Telecinco cuya octava temporada terminó en el verano de 2008.

Los intérpretes han tirado de nostalgia acompañados de Paz Padilla y han echado la vista atrás para recordar algunas anécdotas de una época que marcó su trayectoria profesional. Divertidos momentos que se vivían durante las largas jornadas de grabación. "Nos hemos besado hasta en el armario de las escobas", bromeaba la actriz. La serie, que se estrenó en 2003, se convirtió en un auténtico fenómeno consiguiendo siempre ser líder de audiencia en su franja horaria. El éxito ha traspasado nuestras fronteras y se ha emitido en distintos países, entre ellos, Polonia, Rumanía, Chile, México, Uruguay y Venezuela. La presencia de Alexandra Jiménez y Alejo Sauras en el plató se ha debido a una sorpresa para Julio e Irene, padre e hija, y grandes fans de 'Los Serrano'.

El regreso de 'Los Serrano'

Aún existen muchas incógnitas al respecto, pero 'Los Serrano' regresarán este mismo 2023. Así lo confesaba Fran Perea el año pasado despertando muchas emociones entre el fiel séquito de fans de la ficción de Telecinco. El actor explicaba que iba a ser algo diferente al proyecto musical 'Uno más uno son 20', pero no quería entrar en muchos detalles: "Algo vamos a hacer para 2023. Estamos en ello". Durante su intervención en 'La Resistencia' también explicó que algo estaban tramando para conmemorar las dos décadas del inicio de la serie. "Haremos alguna cosita especial, nos juntaremos y estamos buscando un sitio para hacerlo. ¿No querrás que lo hagamos en tu programa?".

Por su parte, Alexandra Jiménez también ha respondido en distintas ocasiones sobre la serie que se convirtió en su gran trampolín a la fama. "No creo que haga falta regresar. Las cosas tienen un final y todo se recuerda mejor cuando tiene un principio, un desarrollo y un final. Esa es la historia que debe de recordar. Cuando se empieza a estirar tanto... pero, ¿quién sabe? No lo sé. No me quiero meter en jardines", afirmaba en 2021.