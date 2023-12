Alessandro Lequio tiene un fuerte encontronazo con Alexia Rivas en directo

Alessandro Lequio ha sigo el gran protagonista de la última emisión de 'Vamos a ver'. El conde acudía a su puesto de trabajo un día después del bautizo de Ana Sandra, la hija-nieta de Ana Obregón. Y, como era de esperar, no le ha quedado otra que referirse a su sonada ausencia. La actriz celebró la ceremonia en la iglesia de La Moraleja, en Madrid, rodeada de sus seres queridos. Entre ellos, sus hermanos, Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio. No podían faltar sus amigos íntimos, como Susana Uribarri, Raúl Castillo o Alberto Dugarte. El italiano también estaba invitado a esta fecha señalada para la presentadora, pero declinó formar parte de la cita. Como ya es costumbre, Alessandro se ha pronunciado de forma muy escueta. Una actitud de la que ya ha hecho gala cada vez que sale a colación cualquier tema sobre la pequeña. En cambio, no ha dudado en expresarse largo y tendido sobre la entrevista de Fran Rivera en 'De viernes'. Ha sido entonces cuando ha sacado a relucir su versión más combativa contra Alexia Rivas. El colaborador no ha dudado en cargar duramente contra ella, que se le ha enfrentado en pleno directo.

Los comentarios de Alexia Rivas que han sacado a Alessandro Lequio de sus casillas

"Me invitaron". Con estas palabras, Alessandro Lequio admitía a Joaquín Prat que, efectivamente, Ana Obregón había contado con él para el bautizo de Ana Sandra. Sobre los motivos por los que no asistió a la cita, celebrada el domingo 17, no ha soltado prenda. Ante la insistencia de sus compañeros y visiblemente incómodo, el colaborador del programa de Telecinco se ha reiterado en su silencio. Ha dejado claro que no va a contestar nada que tenga que ver con la madre de su hijo Aless, fallecido el 13 de mayo de 2020. "No contesto. No va con segundas, pero no va conmigo nada de esto", aseguraba, muy tajante. Eso sí, ha querido trasladar su "máximo respeto" hacia su expareja . Unas palabras de consideración hacia ella a pesar del distanciamiento que, en estos momentos, caracteriza su relación.

Nada del bautizo de Anita le ha hecho saltar como las palabras de Alexia Rivas sobre Fran Rivera. Recordemos que el torero condecía el pasado viernes su primera entrevista televisiva en años. El hijo de Carmina Ordóñez cargaba duramente contra Isabel Pantoja, hundida tras conocer las 'bombas' de su hija Isa Pantoja. Pero no se quedaba ahí. También se ha referido a su exmujer, Eugenia Martínez de Irujo, con la que, según él, se casó sin estar enamorado. Kiko Rivera, Julián Contreras y Cayetano Rivera también tuvieron su cuota de mención cortesía de su hermano. "Fran siempre ha tenido la imagen de más elegante y más leal. Pero ahora está haciendo lo mismo que está criticando de sus hermanos. Critica que su hermano Julián se haya sentado en la televisión a hablar mal. Él, de manera más elegante, también está poniendo verde a su familia", opinaba la colaboradora. El conde no ha dado ni un minuto de tregua.

"¿Qué me estás contando? Es que dices imbecilidades"

"Perdona, de Fran se pueden decir muchas cosas, pero con sus hermanos se comportó de diez. A lo mejor no conoces la historia de esta familia", le ha lanzado Alessandro Lequio a Alexia. Un intento de desacreditarla que la colaboradora no ha dejado pasar. "Sí la conozco. Que el dinero no lo es todo, Lequio", le ha recordado. Es entonces cuando el italiano ha sacado su peor versión, muy exaltado y elevando el tono. "¿Pero cómo que no? ¿Qué me estás contando?", le ha contestado a su compañera. "¡Que no me grites, que no me grites! Que yo también sé gritar", ha tratado de frenarle Alexia. El encontronazo, lejos de menguar, ha ido a más. "Es que me tocas mucho las narices cuando hablas sin saber. Sandra Aladro sí que sabe", ha sacado a relucir Alessandro, haciendo referencia a la compañera de plató de ambos.

"Ella sabe la parte de Fran, yo sé la parte de Julián", se ha defendido Alexia sin éxito. "Que no, que sabemos la parte de la madre. La madre me lo contaba a mi. Es que dices imbecilidades", le ha gritado Alessandro Lequito, completamente exaltado y fuera de sí. No ha sido hasta ese momento que Joaquín Prat le ha llamado la atención al colaborador. Un simple "Oye, Alessandro, ya" ha bastado para zanjar el tema. La cara de Alexia era un poema. "Ya, ya, cortamos, cortamos", ha sentenciado Lequio.