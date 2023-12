Alessandro Lequio se marca un 'striptease' en pleno directo

Alessandro Lequio ha vuelto al plató de su exjefa y se ha convertido en el gran protagonista de la tarde. El colaborador ha visitado a Ana Rosa Quintana en 'TardeAR' para promocionar 'Crónicas marcianas'. El mítico formato presentado por Xavier Sardá vuelve a la parrilla de Telecinco este martes 12 de diciembre después del éxito acumulado durante sus ocho años de emisión. Haciendo gala de su desparpajo y poca vergüenza, el conde no ha dudado en desmelenarse y marcarse un 'striptease' en pleno directo. El baile ha pillado a todos por sorpresa, también a la presentadora que ha avalado la actitud de su excompañero de sofá. Recuperando el "espíritu crónicas", como lo ha definido Sardá, también presente en el plató, Alessandro ha acabado sin camiseta, mostrando su magnífica forma física.

Alessandro Lequio reacciona a los comentarios de Ana Rosa sobre su versión más joven

Poco le ha costado a Alessandro Lequio sacar su versión más pícara y macarra. Unas señas de identidad que le convirtieron en uno de los rostros más míticos del extinto 'Crónicas marcianas' que Telecinco ha vuelto a recuperar. Todo ha comenzado cuando en 'TardeAR' han emitido unas imágenes de su paso por el formato, hace 19 años. "Tú sigues muy bien, porque hace poco se quitó la camiseta en el programa de la mañana y está todavía estupendo. Pero qué guapo estabas ahí, muy Borbón", le ha recordado Ana Rosa Quintana. El conde no se ha tomado nada bien estas alusiones a su versión más joven y ha querido demostrar que, a sus 63 años, todavía mantiene un físico envidiable.

Ni corto ni perezoso, se ha empezado a desnudar. Fuera la chaqueta, el jersey y la camiseta... Todo ante la atenta mirada de la periodista y Xavier Sardá y Carlos Latre, quienes acompañarán al colaborador en el regreso del 'late night'. "Es que eres un presumido", le ha lanzado Ana Rosa, incapaz de contener las risas mientras Alessandro bailaba al ritmo de la música y se desprendía de la ropa. Tras el 'momentazo' televisivo, a la presentadora no le ha quedado otra que reconocer la actitud sin complejos del colaborador. "Necesitamos algo como esto en la tele, algo disruptivo... Donde se diga lo que le de la gana. Que ya está bien que nos digan lo que tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir. Ya está bien de prohibir y de los odiadores", ha sentenciado.

La 'reprimenda' de su mujer, María, en pleno directo

"Esto es 'Crónicas, ¿no?", apuntaba Xavier Sardá tras el sonado 'striptease' de Alessandro Lequio. "¡Qué grande eres, Lequio!", se reafirmaba Ana Rosa Quintana. A la única que parece no haberle hecho demasiada gracia que el colaborador se haya venido arriba ha sido a María Palacios. Su mujer, con la que contrajo matrimonio en 2008, no ha tardado ni cinco minutos en mandarle un mensaje que el conde ha leído a viva voz. "Estoy mirando un comentario que me ha hecho mi mujer: 'No hacía falta', me dice. María, sí que hacía falta", le ha contestado muy contundente en pleno directo.