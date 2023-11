El duro ataque de Alessandro Lequio a Genoveva Casanova

Alessandro Lequio ha hecho de su personalidad combativa su sello distintivo. Aunque solo sea en televisión. Polémica que surge, polémica de la que tiene algo que decir. Sus opiniones nunca pasan desapercibidas. Ya sea por su dureza o por su contundencia a la hora de refrendar lo que piensa, los pronunciamientos públicos del conde siempre tiene repercusión. En esta ocasión, ha sido Genoveva Casanova el objeto directo de sus comentarios. La ex de Cayetano Martínez de Irujo se ha convertido en el centro de la actualidad mediática después de que se desvelasen unas imágenes de ella paseando por Madrid con Federico de Dinamarca. Las imágenes del heredero al trono se tomaron el pasado 25 de octubre, coincidiendo con un viaje de su mujer, Mary Donaldson, a Nueva York. Esto es lo que opina Alessandro de esta relación entre la mexicana y el príncipe.

Alessando Lequio se pregunta sobre quién tendría interés en que se publicaran las imágenes

"12 horas muy íntimas, muy juntos y haciendo cosas que solo dos personas que se conocen muy bien hacen juntos", comenzaban explicando en 'TardeAR' antes de difundir las fotografías de 'Lecturas' de Genoveva Casanova y el príncipe Federico. "En la secuencia queda registrado un paseo por El Retiro. Posteriormente, se dirigen a la casa de Genoveva y unas dos horas después salen juntos vestidos con otra ropa", continuaban. Tras salir del domicilio de la mexicana, la pareja se dirigió a un céntrico restaurante, donde cenaron en un reservado. "Se marcharon a eso de la una de la madrugada y se dirigieron, de nuevo, a la casa de Genoveva. Entran y la siguiente secuencia de fotos es de Federico de Dinamarca saliendo a las 8:30 de la mañana con una 'maletita' con destino al aeropuerto", sentenciaban en 'TardeAR'. De ahí, el futuro monarca cogió un avión privado con rumbo a Copenhague, capital del país nórdico.

Un día después de explotar el escándalo, Alessandro Lequio acudía a su puesto de trabajo en 'Vamos a ver'. Lógicamente, tocaba hablar del tema. Desde el primer minuto, el colaborador ha querido poner el foco en quién, a su entender, podría tener más interés en que estas imágenes viesen la luz. "En estos casos siempre hay que preguntarse a quién beneficia esto. A él desde luego que no le beneficia. Esto da que pensar en una única dirección", incidía ante la atenta mirada de sus compañeros de plató. La mexicana, en paradero desconocido, desmintió estas informaciones de forma tajante cuando SEMANA se puso en contacto con ella. "Es falso. No hay relación amorosa", sentenció a nuestra revista.

"Genoveva siempre despliega su gran sensibilidad con hombres de gran proyección"

Las insinuaciones de Alessandro Lequio no han caído bien y Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver', no ha dudado en pararle los pies. "Insisto en esto. Yo no tengo por qué dudar de la palabra de un profesional que dice que tiene un encuentro fortuito con una pareja. Y que lo tiene en un barrio donde es habitual que los paparazzi den vueltas", ha comentado muy serio. El comunicador se reafirmaba en que el reportaje fotográfico se habría realizado sin mediar llamadas o acuerdos de por medio. De esta manera, ha tratado de restarle credibilidad a las palabras del conde.

Antes de aquello, Alessandro ya le había dedicado un duro ataque a la empresaria mexicana. "Yo a Federico lo entiendo, porque siempre se ha dicho que Genoveva es una mujer de una gran sensibilidad. Pero qué casualidad que siempre la despliega con hombres de una gran proyección mediática. Eso da para pensar en una única dirección", sostenía con la vehemencia que le caracteriza. Para reforzar su argumento, aludía a un comentario de su compañera Bibiana Fernández. "Mira, hoy Bibi empezó su intervención diciendo que ella es una mujer que no suele tener gente en su puerta. Eso lo ha dicho ella. ¿Qué insinúa? Que alguien ha avisado a la prensa, con todo el respeto", ha insistido.

La 'defensa' de Genoveva que no convence al conde Lequio

Un parón para publicidad y vuelta a la carga. A Alessandro Lequio tampoco le ha convencido el comunicado difundido por Genoveva tras publicarse las imágenes. En este, la mexicana negaba cualquier vínculo sentimental con Federico de Dinamarca y se reafirmaba en que eran solo amigos. Añadía que el caso estaba en manos de sus abogados. "Su comunicado me parece lamentable. Es absurdo porque niega algo que nadie ha dicho. Porque nadie ha hablado de relación romántica, en ningún momento", ha sentenciado sin pelos en la lengua. Nada fuera de lo normal, por otro lado.