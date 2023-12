Alessandro Lequio ataca duramente a Isabel Pantoja por su último 'capricho'

Alessandro Lequio se ha convertido en una de las personas más críticas con Isabel Pantoja. El colaborador llegó a considerar a la tonadillera “la madrastra de la Cenicienta”, y ahora que ha podido saberse que ha volado en avión privado desde Jerez hasta Madrid, no se ha quedado callado.

“Es un despropósito para una señora cargada de deudas y que trabaja, según ella, porque vive económicamente asfixiada. Yo no me lo creo”, ha pronunciado Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’, bastante molesto por la actitud altiva de Pantoja a la hora de desplazarse en un medio de transporte tan exclusivo. “Avión privado, despliegue de hotel y muchas otras cosas, encarecen unos costes que el promotor tiene en cuenta a la hora de pagar el caché y esto va para Isabel Pantoja y para cualquier otro artista”, continuaba el conde.

Con sus palabras, el que fuera compañero de vida de Ana Obregón ha dejado entrever que no está en absoluto de acuerdo con todas esas estrellas que utilizan aviones privados para acudir a sus citas. Especialmente aquellas que, como Isabel, tienen deudas millonarias con Hacienda y utilizan sus conciertos como ‘aval’ para poder saldar poco a poco las cuentas pendientes ante la Justicia.

Cabe destacar que, en los últimos días, la opinión de Alessandro respecto a la intérprete de ‘Marinero de luces’ no ha sido del todo favorable. Teniendo en cuenta el testimonio de Fran Rivera en ‘¡De Viernes!’, el colaborador atacaba sin reparo a la sevillana: “Esta señora representa a la perfección el papel de la madrastra de la Cenicienta (…) No es buena gente”. Y es que, Lequio cree que la cantante “no estuvo bien” cuando decidió quedarse con los enseres personales de Paquirri y no quiso dárselos a sus hijos mayores: “Carmina hablaba con mucho dolor de este asunto”.

Alessandro Lequio, muy enfadado por la actitud de Isabel Pantoja

Ahora, los datos aportados por Antonio Rossi que indican que la producción de cada concierto de Isabel cuesta en torno a 200 mil euros ha vuelto a desatar las críticas del conde Lequio: “¿De qué vive esta señora?”, se ha preguntado con enfado. Además, aseguraba que, aunque consiguiera saldar su déficit monetario con la Agencia Tributaria tanto con sus shows como con la venta de sus propiedades, Pantoja no podría vivir. La artista se quedaría a cero y se vería obligada a empezar de cero e ir labrándose poco a poco su estabilidad económica.

Esta información ha hecho que el resto de compañeros del tertuliano se cuestionen cómo es posible que la madre de Kiko Rivera tenga un caché tan elevado y unas deudas tan sumamente desorbitadas a partes iguales: “Es sorprendente que en su escrito de defensa decía que había ganado 20 millones de euros en 10 años y no tiene nada”, indicaba Rossi por su parte.