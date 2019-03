3 El mejor desprecio, no hacer aprecio

“Cuando alguien ha sido tan importante en mi vida, a ese nivel de amistad, me lo guardo para mí. No voy a hablar ni mal ni bien. Omito y hago como si nada. De hecho, todo el mundo estos días me ha estado diciendo que por qué ha hecho eso, por qué crees que está así conmigo, así que, thank you, next, como dice Ariana Grande”, explica Aless Gibaja, quien no desea dar más pábulo a los ataques de su examiga.