Alejandro Nieto: el verdadero motivo de su ausencia en la final de 'Supervivientes 2023'

La final de 'Supervivientes 2023' tenía lugar el pasado jueves, 29 de junio, y llegaba con acusaciones de tongo después de que media hora antes de que se cerrasen las líneas de votación Carlos Sobera asegurara que Adara Molinero no había ganado. Un error humano, según explicó Mediaset mediante comunicado, que provocó un auténtico quebradero de cabeza en los espectadores. De la misma manera, también fue llamativa la ausencia del anterior ganador del reality de aventuras, Alejandro Nieto. El novio de Tania Medina no estuvo presente para entregar el cheque y ha sido ahora cuando ha explicado la verdadera razón por la que no estuvo.

A raíz de su ausencia en la final de 'Supervivientes', se especuló mucho acerca de que Alejandro Nieto no acudió al programa tras no llegar a un acuerdo económico con la productora. Así lo explicó él mismo inicialmente. Sin embargo, hubo otra razón de peso. El ganador de la pasada edición de 'Supervivientes' no se encontraba en Madrid puesto que estaba en medio de un importante viaje, algo que le hizo imposible el poder darle el ansiado cheque a Bosco Martínez Bordiú. "Ya he explicado que estoy de vacaciones con mi hijo, que es más importante que todo. Decir que no fui porque sabía que había tongo o no tongo... yo no hago la escaleta, no hago el programa y no tengo culpa de nada", expresaba en sus historias de Instagram.

Lo cierto es que el joven ha presumido en estos últimos días de su escapada a Xàtiva, donde ha podido pasar tiempo de calidad con su tía. Este fin de semana, la pareja ha aprovechado para viajar a Valencia y estar unos días en familia. Eso sí, prometen volver pronto para seguir descubriendo los encantos de la ciudad cuando no esté el pequeño con ellos. "Siempre me ha encantado viajar en coche, el placer de levantarte y desayunar rico en familia mientras planean la ruta que más les guste y a conducir escuchando vuestra música favv, gritando a más no poder cada letra … estos son los recuerdos que nos llevamos", aseguraba Tania Medina en sus redes sociales.

El mensaje de Alejandro Nieto a Bosco tras ganar 'Supervivientes 2023'

Alejandro Nieto viajó hace unas semanas hasta Honduras para convertirse en fantasma del pasado durante el concurso. Fue entonces cuando pudo convivir y conocer más en profundidad a los concursantes. Por ello, el novio de Tania Medina también ha aprovechado para felicitar al vigente ganador del reality de aventuras y dedicarle unas tiernas palabras a los demás finalistas. "Tengo que darle la enhorabuena a Bosco. Es un tío superbueno, ya lo dije. Me cayó muy bien. ¿Es justo merecedor de ganar? Yo ya dije que los cuatro podían ganar perfectamente, que Asraf era muy buen 'superviviente', Jonan es un tío entrañable y Adara y Bosco son de puta madre. No soy culpable de quien gane", insistía.