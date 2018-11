Alejandro Albalá responde al tonteo entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun

Todo el mundo habla de Kiko Matamoros y Sofía Suescun. Se han convertido en los protagonistas de la actualidad después de que muchos hablen de su “tonteo”. De hecho, este domingo volvían a ser dos de los personajes comentados durante el debate de ‘Gran Hermano VIP’.

Y es que durante el directo Sofía estuvo recibiendo cariñosos mensajes por parte de Kiko Maramoros, motivo por el que no se separaba de su móvil ni un instante. Los cuchicheos se hicieron notar y Belén Esteban, que estaba muy cerca de la joven, creyó que en realidad su compañero de programa se estaba mensajeando con Sofía para darle indicaciones de cómo atacarla.

Esto se une a que hace unos días salieron a la luz unas fotografías en las que se podían ver a la ‘extraña’ pareja bastante acaramelada disfrutando de una noche de fiesta. Imágenes que han hecho saltar todas las alarmas y que sus protagonistas tratan de obviar.

Alejandro Albalá ha querido dar su opinión a todo el revuelo

Pues bien, ahora Alejandro Albalá ha acudido al plató de ‘Sálvame’ para dar su opinión a todo este revuelo. “Tengo que venir aquí a escuchar las cosas que ella me niega. Hay muchas cosas que me han parecido raras, llevo tiempo con la mosca detrás de la oreja. Hay muchas excusas que no entiendo. Me parece todo un poco raro”, desvela.

“Viendo las imágenes de ellos en ‘Viva la vida’, ya las teorías que tengo en la cabeza me hacen pensar que tengo razón”, ha confesado.

