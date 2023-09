Alejandra Rubio vuelve al trabajo tras la muerte de María Teresa Campos

Alejandra Rubio ha vuelto al trabajo tras la muerte de su abuela. Era el pasado martes, 5 de septiembre, cuando María Teresa Campos fallecía a los 82 años de edad, sumiendo a sus seres queridos en la más absoluta tristeza. Sin embargo, y una vez que las cenizas de la emblemática presentadora ya han sido trasladadas a Málaga, sus allegados se han visto obligados a retomar sus respectivas rutinas. Y es que, aunque Carmen Borrego y Terelu Campos han optado por refugiarse en Málaga para descansar y desconectar, la hija de esta última ha reaparecido en ‘Así es la vida’.

La colaboradora ha retomado su puesto de trabajo habitual y, aunque en un primero ha admitido estar bien, su triste rostro delataba su verdadero estado anímico: “Ya sabes, hemos hablado antes, pero bien quería estar hoy aquí con vosotros y agradeceros las palabras”, pronunciaba Alejandra Rubio, visiblemente afectada por esta inesperada pérdida. Por su parte, Sandra Barneda ha intentado consolarla: “A veces, como decía otro grande, Freddie Mercury, the show must go on y hay que atravesar el dolor. Hay que seguir, Alejandra”, ha señalado la presentadora.

Unos minutos más tarde, César Muñoz ha cogido el testigo de su compañera para recordar las palabras de Terelu Campos en el funeral de su madre, las cuales han cobrado ahora todo el sentido del mundo a raíz de la muerte de María Jiménez. Y es que, la hija mayor de la periodista imaginó en “el plató del cielo” a su progenitora, algo que al maestro de ceremonias le ha parecido cuanto menos curioso: “Con la muerte de María Jiménez, he pensado que ya tiene a la primera invitada”. Unas palabras que continuaba Sandra en un intento por poner humor a la situación y que Alejandra se riera: “Veo a tu abuela poniéndole un poco al día de cómo va donde estén, menudas dos, seguro que estarán organizando una fiesta”, ha indicado.

La tristeza de Alejandra Rubio por la pérdida de su abuela

Pero lo cierto es que ni esas palabras han evitado que Alejandra se emocionara al recordar a su abuela. La madre de su madre ha contado con un papel inquebrantable a lo largo de sus 23 años, razón por la que, desde su muerte, la joven ha expresado hacia ella un sinfín de muestras de cariño con las que deja entrever que su recuerdo será imborrable. Una carta, un carrusel de imágenes inéditas y ahora esta reaparición son algunos de los movimientos que Rubio ha llevado a cabo en apenas unas horas en los que ha llevado la figura de la comunicadora allá por donde ha ido.

Aunque durante el pasado miércoles, 6 de septiembre, tanto ella como sus seres queridos se desplazaban a Málaga para dar el último adiós a María Teresa, hay quienes aún no han vuelto del que parecía ser un viaje exprés. Este es el caso de Terelu y de Carmen, que han ampliado su estancia en la ciudad andaluza para permanecer en el ático que pertenece a su progenitora y en el que tan buenos momentos han pasado junto a ella.

Muy pronto, ese domicilio pasará a formar parte de las arcas de las dos hermanas, ya que se trata de una parte de la gran herencia que la matriarca de las Campos ha dejado consigo pese a haber vendido en vida una gran parte de los inmuebles que poseía.

