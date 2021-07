«A mi abuela le hace más falta un programa que un amor. Le va a dar menos disgustos», ha confesado la joven.

Alejandra Rubio se ha sentado en el plató de ‘Lazos de sangre‘, para hablar sobre su abuela, María Teresa Campos, a quien el programa de TVE ha dedicado su última entrega. Durante su visita, la colaboradora de ‘Viva la vida’ hablaba sobre las ganas que tiene la malagueña de volver al trabajo.

«Sé que a mi abuela le ha costado mucho dejar de trabajar porque eso es imprescindible en su vida». La joven cree que es lo mejor que le podría pasar en estos momentos: «A mi abuela le hace más falta un programa que un amor. Le va a dar menos disgustos». Sin pelos en la lengua, la hija de Terelu Campos ha hablado abiertamente sobre la vida sentimental de la periodista.

«Ahora no necesita un amor»

«Que ella se enamore me parece precioso. No hay que mirar si te conviene más o te conviene menos. El amor es así, te enamoras de la persona que tú ves. Yo la veía muy enamorada de Edmundo y son situaciones que tienes que vivir. Y si no acabas bien, es ley de vida», decía. «¿Es verdad que la estás ayudando a conseguir un segundo Edmundo?», le preguntaba Boris Izaguirre. «Celestina no soy todavía. Le digo que eso te llega, que no lo busque. Ella tiene que estar bien consigo misma. Nos tiene a nosotras todo el día. Creo que ahora está bien así y no necesita un amor», respondía Alejandra.

La colaboradora cree que una de las cualidades que debe tener el próximo candidato a ocupar el corazón de María Teresa es «que juegue a las cartas, porque si no juega a las cartas, nada. Le encanta». Incluso recordaba que Bigote Arrocet «compartía muchas cosas con ella». Entre ellas, su pasión por los naipes.

«Mi abuela ya tiene una edad como para saber lo que tiene que hacer con su vida. Es libre de hacer lo que quiera y sabe lo que tiene que hacer», añadía. Alejandra también ha revelado que su abuela ha sufrido mucho como consecuencia de sus apariciones en la prensa por motivos del corazón: «Para mí lo que diga mi abuelo es sagrado. Yo acabo de llegar y no tengo ni idea de este mundo. Lo que sí pienso es que como ella nunca se ha dedicado a ser un personaje como tal, después de verse en esas situaciones no es bueno para ella. Es innecesario y le hace daño. Pero al final somos una familia que nos dedicamos a esto y son cosas que hay que pasar».

«No le gusta estar encerrada, le gusta estar activa»

Según, Alejandra, su abuela está encantada con su trabajo en la pequeña pantalla: «A ella le encanta verme aquí, disfruta muchísimo conmigo. Le hubiera gustado que me dedicara al arte, porque pinto mucho». Y sabe la ilusión que le haría volver a trabajar: «No le gusta estar en casa encerrada, le gusta estar activa». La propia María Teresa confesaba tras cumplir 80 años que «un buen regalo para mí sería no irme de mi casa, y mi casa es Mediaset. Soy muy consciente de que el día que no pueda rendir o hacer bien mi trabajo, la primera que se iría sería yo».

Por último, recordaba que a su abuela «no le gusta que la controle nadie» y que está encantada con el programa que le ha dedicado Televisión Española: «Está muy agradecida y lo recordará siempre y estará agradecida siempre por este programa».

Antes de que Alejandra Rubio acudiera al debate de ‘Lazos de sangre’, Isabel Gemio -invitada al programa, dejaba claro en qué punto está su relación con la andaluza. «A lo mejor alguna persona puede pensar por ese desencuentro que hubo… a lo mejor espera algo de morbo. Para nada, en absoluto. Para mí siempre va a prevalecer el afecto que le tengo, el cariño, el respeto y la admiración que le tengo. Y los muchos momentos que están ahí», sentenciaba.

Isabel Gemio acude al plató de ‘Lazos de sangre’ para hablar de María Teresa Campos

La extremeña, que protagonizó un sonado rifirrafe con su colega el pasado mes de enero, zanjaba: «Siempre hemos tenido una relación maravillosa y además estoy segura que la vamos a seguir teniendo».