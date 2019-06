5 Se supone que la productora también ha hablado con su madre, Terelu Campos

Alejandra Rubio ha aclarado la verdad para que todos se enteren: «Esto es totalmente falso, porque a mi madre no le ha llegado absolutamente nada y nadie la ha llamado y a mi tampoco. Se ha dicho que conmigo ya había contactado la productora y que yo había dicho que yo tenía ya un representante. No, mentira. A mí me contacta una persona para que sea mi representante, nada más, pero yo ya tengo una representante que se llama Remedios y no la cambio por nadie», asegura.