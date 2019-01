Después de unos meses apartada de los platós de televisión, Terelu Campos protagonizaba este sábado su esperado regreso. Durante este tiempo ha estado volcada por completo en la recuperación de su doble mastectomía, a la que se sometió el pasado mes de octubre, una etapa dura a la que ha calificado de un auténtico “infierno”.

Terelu ha contado con algunos ángeles de la guarda para sobreponerse de este complicado capítulo de su vida. Por supuesto, entre ellos, su hija Alejandra a quien por su juventud también ha intentado proteger.

La joven intervenía por primera vez en un programa de televisión, en directo en Sábado Deluxe, a través de una llamada telefónica con el objetivo de sorprender a su madre. Un emotivo momento que conseguía emocionar por completo a su madre. “Mi vida, quién te ha liado para esto”, le decía Terelu.

“Te veo estupenda, estás muy guapa. Sabía que estabas nerviosa, pero lo estás haciendo muy bien. Al principio cuando te ha puesto a llorar casi me da un ataque”, le decía. “Mamá, eres muy fuerte puedes con esto y más. Siempre me tendrás, obviamente. Sigue así, ya no queda nada”, añadía.

Terelu respondía a Alejandra afirmando que ella era “el motor” de su vida. “Si me levanto por la mañana es porque existes tú, no lo dudes”. La emotiva llamada concluía con un “te quiero” por parte de ambas.

Belén Esteban también se mostraba muy emocionada con esta llamada ya que Alejandra es una buena amiga de su hija, Andrea. Algo que confirmaba Terelu sobre la buena amistad de las jóvenes: “Me encanta que estén juntas”.

Este ha sido uno de los momentos más destacados de la esperada entrevista de Terelu que ha ofrecido un desgarrador testimonio en el que ha confesado que incluso pensó en tirar la toalla. Un episodio que le ha afectado psicológicamente y del que aún no ha conseguido salir.

