Alba Casillas y Rober empiezan 'La isla de las tentaciones' discutiendo

La séptima temporada de 'La isla de las tentaciones' ha llegado a Telecinco este martes 9 de enero, con doble fecha de estreno y muchas emociones fuertes... Tras pasar la primera noche separados, uno de los momentos más tensos en su reencuentro los han protagonizado la pareja formada por Alba Casillas, tronista de 'MYHYV', y su pareja, Rober.

Los chicos se vieron en una situación comprometida cuando, después de pasar su primera noche separados, sus parejas les adviertan que ha sonado ‘La luz de la tentación’ en su villa en la primera noche de ‘La isla de las tentaciones’. En respuesta, Álvaro les aclarará a las chicas que también había sonado la alarma una vez en Villa Playa. En estas ‘Tentaciones inéditas’ los telespectadores han sido testigos del primer rifirrafe entre Alba Casillas y Rober.

"Como no sea con el grillo de la piscina… ¿Y vosotros? Hablad", les decía Alba Casillas a los chicos que guardaban silencio... Y es que, en su primera noche con las solteras y disfrutar de su primera fiesta "en la isla de las tentaciones", se vivieron algunas situaciones "de acercamiento" entre los chicos y las solteras...

Pero fue Alba la primera de las chicas en dudar de su pareja Rober, convencida de que ‘La luz de la tentación’ sonó por él. "Que sé que (la alarma) saltó por ti, fíjate", le acusó directamente con cara de pocos amigos. "Si eso es lo que crees…", le respondió con frialdad su novio. Rober no sabía cómo reaccionar, y es que él no había sido el culpable, sino Borja. "La verdad me sorprende que de primeras se esté haciendo un juzgamiento. Yo esperaba por parte de mi pareja otra reacción. Me hubiera gustado verla con la madurez con la que empezó esta experiencia. La veo poco preparada mentalmente", le confesaba a Sandra Barneda.

Así son Alba Casillas y su pareja, Rober

Rober y Alba se conocieron en una fiesta y desde ese primer cruce de miradas él sintió una atracción especial por ella. Alba, en cambio, no se mostró tan receptiva inicialmente, aunque la insistencia de Rober llevó a ambos a iniciar su relación. Tres meses después decidieron irse a vivir juntos. Las relaciones que Alba ha tenido en el pasado le han generado una desconfianza que no acaba de superar, aunque llega dispuesta a demostrar que está lista para dar nuevos pasos en su relación. ¿Estará realmente "poco preparada mentalmente"?