Tras dar su entrevista más sincera a SEMANA, Alba Carrillo se ha estrenado este lunes como nueva colaboradora del programa ‘Ya es mediodía’ donde, sin pelos en la lengua, ha comenzado hablado de su ruptura con David Vallespín y de los problemas que tiene con el padre de su hijo, Fonsi Nieto.

“No puedo hacer mi vida libremente y por eso no puedo ofrecer una estabilidad a una persona”, justificaba sobre su decisión de terminar la relación con el ingeniero, con el que ha pasado los últimos dos años de su vida. “Si subo una foto en una boda con un amigo me llama para decirme que quiere hablar con el niño, si cuelgo una foto en un restaurante me llama para decir que tenemos que hablar para resolver un tema, así no se puede estar”, añadía.