Alba Carrillo: "Sonsoles Ónega es una mujer elegante, no puedo decir lo mismo de Ana Rosa Quintana"

Alba Carrillo no deja de sorprendernos. Desde que fuera vetada de Unicorn, la productora de Ana Rosa Quintana, el pasado mes de abril, la modelo ha dejado claro que no se va a quedar callada. De hecho, ahora ha querido dar unas declaraciones rotundas sobre lo que piensa de la presentadora de 'TardeAR'. Lo ha hecho a la vez que lanza unas bonitas palabras a Sonsoles Ónega, con la que coincidió en 'Ya es mediodía'.

Nunca ha sido de callarse ante lo que ella entiende como injusticias, lo que le ha hecho protagonizas numerosas polémicas desde que saltara a la fama por su paso por el programa 'Supermodel0'. Ahora ha lanzado un zasca de lo más llamativo e inesperado a la presentadora de televisión: "De Sonsoles Ónega solo puedo decir que es la mujer más elegante que he conocido como persona. No así puedo decirlo de Ana Rosa", empieza diciendo Alba Carrillo en una entrevista que ha ofrecido a El Mundo.

Alba Carrillo no considera que Ana Rosa sea "reina de nada"

Alba Carrillo saca la artillería contra Ana Rosa pic.twitter.com/PTTZZCvQGW — TVMASPI ( @sebas_maspons) October 2, 2023

Pero no se queda ahí la cosa. La modelo continúa: "Entonces, bueno, que ella sea el estandarte de una cadena cuando no ha escrito un libro. Quiero decirte que una persona a la que le escriben un libro siga siendo la reina de nada. De la información, pues dice poco también de las personas que la siguen, ¿no? La verdad. Francamente", declara tajante sobre Ana Rosa Quintana.

Unas palabras sorprendentes que vuelven a demostrar que Alba Carrillo no se calla. Y es que la relación con Ana Rosa no es buena desde que se viera a dejar la televisión tras su comentado romance con Jorge Pérez, que protagonizaron unas imágenes de lo más llamativas durante la fiesta de la productora de la presentadora de televisión. Ahora, meses después, la modelo ha querido escribir un libro, 'Lista para la vida', que se publica el próximo 5 de octubre y en el que no se calla nada.

Ha atacado con dureza a la presentadora de televisión

No es la primera vez que Alba Carrillo dedica unas duras palabras a Ana Rosa Quintana. El pasado mes de junio, la modelo declaraba: "Ni con toda la lejía del mundo vais a lavar esa cadena. Para hacerlo tenéis que sentar a Ana Rosa y preguntarle por el caso Villarejo. También lo que ha pasado con su marido. Usted se ha convertido en una clasista porque ha tenido mucha suerte, porque en su día apuñaló a María Teresa Campos. Estoy esperando un juicio por mis condiciones de trabajo, ya hablaré de este tema sobre la empresaria del año cuando gane el juicio, porque lo voy a ganar", declaraba Alba en Twitch.