Alba Carrillo, sin filtros, sobre su despido de Telecinco

Hace dos semana que comenzó un nuevo capítulo en la vida de Alba Carrillo tras su inesperado despido de Telecinco. La que fuera colaboradora de 'Ya es mediodía' ha reaparecido, por sorpresa, en un plató. La madrileña ha sido invitada al programa de la televisión gallega 'Land Rober - Tunai Show' donde ha hablado, sin filtros, sobre su despido.

En el espacio, conducido por el presentador Roberto Vilar, enseguida han preguntado a Alba Carrillo sobre su despido. "Madre mía, ¡Cuánto daño ha hecho Telecinco! Por cierto, ¿es cosa mía o te echaron de Telecinco?”, le inquiría. A pesar de que en un primer momento ha querido sortear la pregunta pidiendo el comodín del público, enseguida la exmujer de Feliciano López ha mostrado su punto de vista sobre este asunto. “Están haciendo cambios... ¡A peor! Porque siempre se puede ir a peor”. Ante la insistencia del presentador, la madrileña lanzaba el siguiente zasca sobre los cambios que ha sufrido la cadena de Fuencarral en los últimos meses: "Están botando lo bueno y se están quedando con lo malo”.

Alba Carrillo: adiós a una etapa en Telecinco

La madrileña, de 36 años, llevaba desde 2016 ligada a Telecinco, cadena en la que ha sido colaboradora de distintos programas. El pasado 17 de abril se daba a conocer su despido. Poco después ella se pronunciaba a través de las redes. "La tele es mi medio natural y allí soy feliz. Se cierra un ciclo pero comienza una etapa llena de cosas buenas y proyectos bonitos y espero que me acompañéis. ¡Nada me haría más feliz!".

Tal y como pudo confirmar SEMANA, la nueva dirección de Telecinco no desea un perfil como el de Alba Carrillo. "Quieren huir de las polémicas", nos decían. "Ha sido vetada por estar personada en la operación Deluxe contra La Fábrica de la Tele. No va a volver. Telecinco no quiere tener a nadie trabajando que demande a sus productoras". Su nombre ha sido incluido en la larga lista de personajes vetados en los contenidos de la cadena. A pesar de que la colaboradora cuenta con una nutrida trayectoria en televisión siempre ha pensado en un plan B. Y es que continúa estudiando Criminología. Se trata de la segunda carrera ya que está licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas.