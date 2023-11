Alba Carrillo regresa a la televisión ocho meses después de su despido en Mediaset

Alba Carrillo no puede estar más feliz con la nueva oportunidad laboral que le ha dado la vida. Y es que acaba de convertirse en una de las estrellas del nuevo programa que prepara TVE, con el que la cadena pretende competir con otros programas de la competencia que se encuentran en la franja del prime time. La modelo ha tomado la decisión de fichar por el programa 'Bake off: famosos al horno' en TVE, donde coincidirá con otros rostros conocidos de la televisión.

La que fuera uno de los rostros habituales de Telecinco vuelve con este fichaje a la televisión tras su despido de Mediaset. Ahora Alba Carrillo se atreve con un programa de cocina en la cadena pública, tal y como publica 'Algo pasa TV'. Esta nueva aventura es un desafío para su carrera, ya que después de tantos años comentando la crónica social en los platós de Telecinco, ahora da el paso de ser uno de los famosos valientes que tendrá que demostrar su habilidad en la repostería.

Alba Carrillo ficha para 'Bake off: famosos al horno' de TVE

La madrileña, de 36 años, llevaba desde 2016 ligada a Telecinco, cadena en la que ha sido colaboradora de distintos programas. El pasado 17 de abril se daba a conocer su despido. Poco después ella se pronunciaba a través de las redes. "La tele es mi medio natural y allí soy feliz. Se cierra un ciclo pero comienza una etapa llena de cosas buenas y proyectos bonitos y espero que me acompañéis. ¡Nada me haría más feliz!". Ahora se conoce su vuelta en otra cadena de televisión y no puedes estar más feliz.

Es la segunda edición que se emite de este programa, aunque la primera no estuvo en TVE, sino en Amazon Prime Video bajo el nombre de 'Celebrity Bake Off España'. En aquella ocasión estuvo durante el año 2021. Ahora, TVE, en colaboración con Boxfish TV ha decidido cambiar el nombre y emitirlo en una televisión pública. Se trata de una propuesta de la cadena para aprovechar el tirón de la emisión de 'MasterChef Celebrity', que es uno de los programas más vistos en su franja horaria.

Terelu Campos fue la primera concursante confirmada de 'Bake off'

Auque el casting sigue en proceso, ya se conocen los nombres de algunos concursantes que participarán en este nuevo programa. 'Bake off: famosos al horno' se emitirá el próximo año en la cadena pública, pero la cadena ya está calentando motores para ponerlo en marcha cuanto antes. Alba Carrillo coincidirá en este programa con otros famosos con los que ha trabajado o tiene relación. Es el caso de Terelu Campos, que se convirtió en la primera concursante confirmada. Hay que recordar que la hija de María Teresa Campos ya ha dado sus primeros pasos en TVE con sus colaboraciones en 'Mañaneros' o 'La plaza'.

Terelu no duda en repetir una de las frases que más le recordaba su abuela una y otra vez: "Buena cocinera, mala repostera". Una frase que ha tenido durante toda su vida en la cabeza y que ahora le va a costar quitarse, porque tal y como ella confirma, la tiene "muy grabada". ¿Su especialidad? La tarta de zanahoria: "Hago una tarta de zanahoria que lo flipáis. He hecho muy pocas cosas de repostería, muy pocas, pero las que he hecho las he hecho muy bien".

Otro rostro conocido que estará presente en la edición de este programa es su amiga, Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado retoma su faceta mediática tras su paso por Mediaset, donde protagonizó una polémica docuserie sobre su vida, ’Rocío, contar la verdad para seguir viva’