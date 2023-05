Alba Carrillo lanza una indirecta a Feliciano López tras su aparición en 'Mask Singer'

Alba Carrillo ha vuelto a disparar contra Feliciano López. Su aparición estelar en 'Mask Singer' esta semana ha provocado un aluvión de mensajes en redes sociales, siendo muchos los que han opinado sobre su actitud en el plató. La última en explicar qué le ha parecido ha sido su exmujer, quien, aunque ha reconocido que sí le gustó, no ha podido evitar cargar de nuevo contra él. Ahora que Alba está libre de contrato con Mediaset, se siente con total libertad para comentar programas de la competencia, tal y como ahora acaba de suceder. Como si de una jueza de cualquier talent se tratara, la modelo ha dado su valoración, eso sí, no ha sido del todo objetiva.

Tras su ruptura laboral con Mediaset, Alba Carrillo ha reconocido todo lo que le disfruta viendo 'Mask Singer', un espacio de televisión donde jamás imaginó que aparecería el que fue su marido durante menos de un año. "Me estáis preguntando por si ayer vi a mi exmarido. Tengo que reconocer, que antes no podía por razones obvias, que me encanta el programa, que siempre lo he visto y que ayer lo vi", ha asegurado. Si bien no supo de su participación hasta que le vio en pantalla, sí admite que lo hizo bien y que dejó el listón bien alto, dando igual que nunca hubiera participado en algo así. "No sabía que iba a ir. No tengo trato con él ni conozco a nadie que se relacione con él. Su espectáculo me gustó", ha comentado Alba.

Poco después Alba Carrillo aprovechaba para lanzar un zasca a su ex, con el que se casó en el año 2015 y del que se separó un año después. "Me pareció lo más divertido que le he visto nunca a la criatura. Debió hacer un esfuerzo sobrehumano, no debió dormir ni nada el día antes. Lo hizo bien para ser un deportista que no ha cantado en la vida ni ha hecho cosas. Me gusta su reconversión de extenista a personaje de la televisión. ¿A que al final terminamos trabajando juntos?", bromeaba. Ahora que los dos tienen experiencia en el medio, quién sabe si sus futuros profesionales vuelven a unirse de nuevo, un escenario que apunta como casi imposible.

El nombre de Feliciano López fue adivinado por Javier Calvo durante la emisión del programa. El tenista cantó al ritmo de 'Loco' de Justin Quiles, Chimbala y Zyon & Lennox y dijo estar muy feliz tras su 'cameo', una participación que todo su entorno desconocía por completo, a excepción de su mujer, Sandra Gago. "Ha sido toda una experiencia, porque era imposible cuadrar fechas. Estamos todos los días fuera. Este programa es uno de esos que sabía que si me surgía la oportunidad lo haría. Me apetecía conocer un lado diferente de mí, venir aquí y pasármelo bien", ha comentado.