Después de forjar su amistad en ‘GH VIP 7’, «Las Pijitanas» vuelven a la carga y podremos seguir sus aventuras en televisión.

Durante su paso por ‘GH VIP 7’, Alba Carrillo, Estela Grande y Noemí Salazar se convirtieron en uña y carne. Las tres concursantes forjaron su amistad dentro de la casa más famosa de la televisión y las tres, junto a Irene Junquera, lucharon contra viento y marea para plantarle cara a Adara Molinero. A pesar de que esta última fue quien se alzó con el ansiado maletín, las tres amigas, apodadas cariñosamente como «pijitanas», han continuado con su amistad fuera del reality de Telecinco. Hasta el punto que las tres protagonizarán una nuevo proyecto profesional.

Las aventuras de «Las Pijitanas» podrán seguirse en la nueva temporada de ‘Los Gipsy Kings’, el programa que catapultó a la fama a Noemí Salazar. La hija de Raquel estará acompañada por sus amigas, Alba Carrillo y Estela Grande, en las nuevas entregas del espacio de Cuatro y demostrarán la buena sintonía que tienen meses después de salir de la casa de Guadalix de la Sierra.

Bajo el nombre de «Las Pijitanas», las tres protagonizarán nuevos desafíos y se embarcarán de lleno en la vida de la «brilli brilli» de Vallecas. No obstante, no estarán solas. Además de la progenitora, Raquel Salazar, la madre de Alba, Lucía Pariente, tendrá su aparición estelar.

Alba Carrillo, en su mejor etapa profesional y personal

Desde que saliera de la casa de Guadalix, Alba Carrillo está atravesando uno de sus mejores momentos, tanto profesional como sentimentalmente hablando. A pesar de haber estado confinada y preocupada por la situación del país, el encierro en casa le ha servido para pasar más tiempo con el amor de su vida, su pequeño Lucas.

En el terreno amoroso, la colaboradora de televisión pasa por su mejor etapa con el periodista de Telemadrid, Santi Burgoa. Desde que Santi Burgoa abandonara las instalaciones de la cadena, hemos podido saber de él gracias a su relación con Alba Carrillo. De hecho, accedió incluso a mandarle un mensaje de amor a la modelo mientras participaba en ‘Gran Hermano VIP’. “Albi. Estoy orgulloso de ti. Tienes que seguir tranquila, todo está perfecto fuera, y cuando digo todo es todo.Tu mayor miedo está a punto de resolverse con la mejor de las noticias. No tengas ninguna duda de mí. No news, good news. Confía. Sigue siendo como eres, sincera, leal, honesta y divertida. Te echo tantísimo de menos. Te espero siempre. Te quiero. Santi”. Fueron las palabras de Santi.

A pesar de que pasa por una dulce etapa con el periodista, la modelo ha sido muy clara y ha dejado claro que no tiene planes de boda en mente. «De boda no, que me ha dejado mal sabor de boca, tendría más ganas de hijos. Al final una boda no le he cogido la gracia», ha repetido en alguna ocasión durante sus intervenciones en televisión.

Alba Carrillo mantiene una estupenda relación con Fonsi Nieto

Tiempo atrás, Alba Carrillo y Fonsi Nieto protagonizaban grandes idas y venidas en relación a la custodia de su hijo. Sin embargo, tras dejar atrás sus diferencias, ahora presumen de una estrecha relación. «Me gusta que podamos haber llegado a este punto, me siento orgullosa de los padres de mi hijo porque se pueden sentar a hablar y llegar a un consenso por ti. Qué bonito tienes que ser para que dos personas que están tan lejos lleguen a un buen punto por ti, lo malo se quedó atrás, que suerte ha tenido mi hijo con sus dos padres», decía emocionada al enfrenarse a «Las escaleras de las emociones» de ‘Viva la vida’. Además, una vez abierta en canal con la audiencia, confesó emocionada que su hijo tiene mucha suerte de tener los padres que tiene.

Estela Grande está ilusionada

Alba Carrillo no es la única que está ilusionada. Estela Grande está de nuevo enamorada, tal y como reveló SEMANA en exclusiva. Juan Antonio Iglesias es el joven en cuestión, un jugador de fútbol del Getafe que nació en Valladolid pero que ahora reside en Madrid. Ambos llevaban varios meses en continúo contacto telefónico, pero según pudo conocer esta revista, sus primeras citas llegaron con la Fase 1. Así, la modelo ha rehecho su vida al igual que su ex, Diego Matamoros, quien está felizmente enamorado de Carla Barber, la cirujana estética que le ha robado el corazón.