Tras tomarse unas vacaciones por Navidad, Alba Carrillo está lista para regresar al trabajo. La colaboradora ha aprovechado estas semanas de Navidad para desconectar de la polémica que supuso su pillada con Jorge Pérez. Ha estado casi un mes sin trabajar en ‘Ya es mediodía’ y aunque no ha dejado el podcast que comparte con Nagore Robles, este impás le ha venido muy bien para hacer balanza de lo sucedido. También ha tenido tiempo de poner los puntos sobre las íes a aquellas personas que han hablado sobre ella. Es el caso de Cristina Porta, a la que ha respondido públicamente. No hace mucho, esta aseguró sobre ella que le da «asco» el «machismo disfrazado de feminismo». Y ahora ella lanza a través de las redes unas contundentes declaraciones.

«Una mujer empoderada y libre no es contar con cuántos hombres te has acostado. Es no tener la necesidad de contarlo o hacerlo si te da la gana, pero no para reafirmarte. Tú necesitas eso», comentó Cristina Porta en ‘Sálvame’. Tras estas declaraciones, la periodista acudió a ‘Sábado Deluxe’ para someterse al polígrafo, que destapó que Jorge Pérez le ha «autorizado» a defenderlo en los platós.

Visiblemente molesta, Alba Carrillo le ha contestado a todas estas declaraciones a través de sus historias de Instagram. En su perfil ha compartido una captura de pantalla que recoge algunas de las críticas de la finalista de ‘Secret Story’ junto a otros titulares en los que se muestra que hizo lo que ahora critica: hablar de sus relaciones sentimentales, como la que mantuvo con Luca Onestini, hermano de Gianmarco Onestini. Además, ha acompañado estos pantallazos con un mensaje muy directo a la colaboradora de ‘Sálvame’: no quiere que hable más de su noche de pasión con Jorge Pérez.

«Usted no tiene suficiente con conseguir trabajo gracias a mi persona», espeta Alba Carrillo a Cristina Porta a través de las redes

«Dime de qué me acusas y te diré qué haces… Señora titulada: llevo un mes fuera de la televisión, sin hablar, comentar u opinar nada (aunque sea de mi propia vida) y usted no ha tenido suficiente con conseguir trabajo gracias a mi persona (quiero mi 20%). Que sigue hablando de mí y diciendo barbaridades«, dice, sin ocultar su enfado.