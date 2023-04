Alba Carrillo, despedida y vetada en Mediaset: los motivos de su adiós

28 de marzo. Este fue el último día que Alba Carrillo acudió a su puesto de trabajo como colaboradora de 'Ya es mediodía'. Nada hacía presagiar entonces que la modelo sería la siguiente vetada de la nueva cúpula de Mediaset. Y es que, según ha podido conocer SEMANA, Carrillo ha sido incluida en la (cada vez más larga) lista de personajes vetados en los contenidos de la cadena. Y, por ende, Unicorn se ha visto obligada muy a su pesar a finalizar el compromiso contractual que tenía con ella.

Alba acudía dos veces por semana a 'Ya es mediodía', el programa en el que llevaba colaborando desde hace cinco años. Tras su conflicto con Jorge Pérez, se ausentó un mes del formato de Telecinco. Estuvo centrada en sus estudios de criminología y alejada de la polémica. No esperaba que, dos meses después, su etapa en Mediaset se acabase para siempre. Fue el pasado 5 de abril cuando llega a la redacción de SEMANA una información que ponía en duda la permanencia de la colaboradora en su puesto de trabajo. “La nueva directiva no quiere un perfil como el suyo. Quieren huir de las polémicas", nos decía en ese momento un miembro de la productora del programa. Pero eso no queda ahí. Lo que nos dicen a SEMANA es que "Alba ha sido vetada por estar personada en la operación Deluxe contra La Fábrica de la Tele. No va a volver. Telecinco no quiere tener a nadie trabajando que demande a sus productoras". Hay que entender que La Fábrica de la Tele está participada por Mediaset, así que al demandar a esta productora en cierto modo ha demandado a la cadena en la que trabaja. Es lo que ocurrió con Rosa Benito.

Dicho y hecho. Tan solo una semana después, tras las vacaciones de Semana Santa, Alba se reunía con la cúpula de su programa. En esa reunión le comunicaron la peor de las noticias: “Mediaset ha vetado tu nombre y tus contenidos, por ahora no puedes volver”. Una situación que se ha ratificado en la mañana de este lunes, cuando Carrillo ha finiquitado su relación profesional con el grupo al que ha permanecido unida de forma ininterrumpida desde 2016, tal y como ha adelantado el diario 'La Razón'. Una decisión que para muchos trabajadores del medio resulta injusta, teniendo en cuenta lo mucho que ha aportado la modelo a los contenidos de Telecinco. Aunque debemos recordar también que Alba mantuvo durante meses una guerra abierta contra la productora de Sálvame, Jorge Javier y determinados colaboradores del programa vespertino, algo que no habría gustado a sus nuevos jefes.

Así las cosas, la simbiosis entre Mediaset y Alba Carrillo termina, por ahora, para siempre. La colaboradora ha participado en más de 30 programas diferentes de la factoría Telecinco. Ha sido concursante de los dos reality por excelencia de la cadena, Gran Hermano VIP y Supervivientes. Su rostro está íntimamente ligado a la cadena de Fuencarral y, tal y como ha podido saber SEMANA, estaba muy ilusionada con futuros proyectos que estaba pendiente de afrontar. Es por eso que esta decisión tan radical ha caído en ella y en su entorno como un jarro de agua fría. ¿Podrá volver Alba en el futuro? Solo el tiempo y la audiencia nos lo dirá.