La presencia de Alba Carrillo en el ‘Mediafest Night Fever’ ha dejado fuera de escena a su presentador, Jorge Javier Vázquez. En su lugar, María Patiño ha cogido las riendas del particular festival de variedades de Telecinco junto a Adela González y Nuria Marín. El de Badalona ha cumplido la promesa que realizó en su momento y no ha compartido plató de televisión con la colaboradora. Ambos mantienen una guerra abierta desde hace un año a consecuencia de la participación de su madre, Lucía Pariente, en la primera edición de ‘Secret Story’ quien interpuso una demanda al presentador.

María Patiño arrancaba el programa lanzando este mensaje dirigido a la audiencia: «Jorge Javier está de descanso y Alba Carrillo no ha vetado a nadie». Sin embargo, según ha podido saber SEMANA, el comunicador tampoco estará presente en el ‘Deluxe‘ este sábado con el polígrafo de la exmujer de Feliciano López. Y es que la animadversión de Jorge Javier Vázquez por Alba Carrillo no es ningún secreto. El presentador ha sido muy duro con la colaboradora en múltiples ocasiones, también le ha solicitado que nunca más le nombre públicamente. «Tú imagínate que yo me he muerto», le dijo cuando el juicio en el que se iba a ver las caras con Lucía Pariente estaba pendiente. Finalmente el de Badalona quedó absuelto de la demanda. «Pretendía empapelarme y no lo ha conseguido», señalaba el catalán a través de su cuenta de Twitter.

Alba Carrillo vs Jorge Javier

Tenemos que remontarnos a la final de ‘Secret Story’ para recordar el inicio de la guerra entre Alba Carrillo y Jorge Javier Vázquez. En el reality, Lucía Pariente acusó a su compañera Cristina Porta de haber realizado trampas y el presentador se mostró muy crítico con ella. «Estás mintiendo como en tantas otras ocasiones, como mentís tú y tu hija, las dos. Decís mentiras, manipuláis y sembráis la duda. Te lo digo ahora que estáis», le dijo. Unas palabras que provocaron el tremendo enfado de la concursante quien llamó «bravucón» a Jorge Javier. Lo que supuso su expulsión del plató de televisión.

Desde entonces, el de Badalona no ha querido coincidir ni con Lucía Pariente ni con Alba Carrillo. Esta última, además, ha sido demoledora con él. «Sé que este tuit me va a costar caro y que luego vendrán las amenazas, pero acabo de oír a Jorge Javier diciendo que a los animales no se les debe humillar en público por su dignidad, cosa que suscribo tajantemente, pero… ¿Qué pasa con humillar a las personas en público?», señalaba en clara alusión a la bronca que mantuvo con su progenitora. «Él hizo una corrida de toros con mi madre el 23 de diciembre de 2021. Menoscabó su dignidad, humillándola públicamente y, ya que el Pisuerga pasaba por Valladolid, también a mí. Dignidad para todos los seres vivientes y sintientes. No lecciones de moral baratas».

Mientras que él se ha manifestado indignado por la postura que adoptó la cadena. “A Alba Carrillo se le permite que diga que yo humillo a las personas en los platós. En esta cadena se le permite que lo diga, ¡tengo que seguir viéndola en este canal! Es decir, estamos trabajando aquí con gente que nos denuncia». Así de tajante se pronunció cuando le habían absuelto en los juzgados. «Lucía Pariente, has perdido. Ese día, cuando abandonaste el plató, me llamaste de hijo de p*** para arriba. Y yo aguantando, aguantando y aguantando. ¿Tendré que soportar que después de esto siga hablando de mí? Que estoy muerto, Alba, que estoy muerto, para ti y para tu madre».