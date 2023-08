La ex de Manuel Cortés y el ex de Alma Bollo se han convertido en los últimos eliminados de ‘¡Vaya Vacaciones!’

La final de ‘¡Vaya Vacaciones!’ no ha hecho más que empezar. Es por ello que una de las parejas ha tenido que abandonar la villa en la que ha convivido durante las últimas semanas junto a sus otros compañeros. Esta ha sido la formada por Aguasantas y Juan José Peña. La ex de Manuel Cortés y su actual novio se han convertido en los últimos expulsados del reality de Telecinco en un duelo cara a cara con Makoke y Javier Tudela. Una batalla que no ha resultado ser en absoluto sencilla para ellos y que ha provocado la tristeza del resto de participantes del concurso.

Los cuatro se enfrentaron en la prueba bautizada como ‘El bosque encantado’. En ella tenían que recoger un elixir mágico e ir explotando globos con la espalda para después recoger su contenido en unos cubos. Una serie de trabas de las que la ex de Kiko Matamoros y su hijo salieron airosos y por las que sus contrincantes se han visto obligados a poner punto final a su experiencia entre lágrimas.

Como no podía ser de otra manera, Aguasantas y Juanjo han tenido oportunidad de despedirse de las personas con las que han compartido los últimos días. Un momento en el que también han confesado estar muy orgullosos del concurso que han hecho y de haber llegado tan lejos, quedándose a las puertas de la final. Además, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha dedicado unas bonitas palabras a sus compañeros, en concreto a Marta Peñate, Tony Spina, Jorge Pérez y Cristina Porta: "Gracias, habéis sido increíbles. Me siento más del Pink Power que nunca", ha asegurado.

Aguasantas y Juanjo se mojan sobre quién quieren que gane ‘¡Vaya Vacaciones!’

Antes de marcharse de manera definitiva del concurso, Aguasantas y su pareja han podido hacer una porra sobre quién creen que va a ganar ‘¡Vaya Vacaciones!’. Ante la pregunta de Luján Argüelles, ambos se han decantado por Marta y Tony como sus grandes favoritos a optar por los 25 mil euros del premio.

Pero lo cierto es que aún no hay nada dicho, y que habrá que esperar a los próximos días para saber quién es realmente la pareja de participantes que logra ponerse por delante de los demás y alzarse como flamante ganadora del reality estival de la cadena de Fuencarral.