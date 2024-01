Ágatha Ruiz de la Prada recula y vuelve a 'Bailando con las estrellas'

Ágatha Ruiz de la Prada se convirtió en protagonista inesperada de la primera gala de 'Bailando con las estrellas' por abandonar el concurso de forma inmediata. La diseñadora no estuvo de acuerdo con la valoración que el jurado dio a su actuación y lo expresó de forma tajante. La gran incógnita era saber si iba a volver al concurso o si su abandono se trataba de algo definitivo. La exmujer de Pedro J. Ramírez ha reculado y ha decidido regresar al talent show.

Nada más arrancar la segunda gala, Jorge Javier Vázquez anunciaba las actuaciones de la noche y confirmaba que Ágatha Ruiz de la Prada había vuelto. "Me alegro muchísimo, Ágatha de que estés esta noche con nosotros. Gracias". La diseñadora ha bajado la escalera junto a su compañero de baile y su actuación se ha reservado para el final del concurso. Por su parte, Sheila Casas ha causado baja debido a un contratiempo. "Está perjudicada de salud y no va a poder bailar esta semana”, anunciaba Valeria Mazza. La hermana de Mario Casas ha tenido que conformarse con ser una espectadora de esta segunda gala: "He tenido que reposar esta semana y me ha dado muchísima rabia. Soy muy competitiva y me hacía ilusión estar aquí bailando".

El cabreo de Ágatha Ruiz de la Prada en la primera gala de 'Bailando con las estrellas'

El estreno del concurso, que se emite en la noche de los sábados en Telecinco, estuvo marcado por un monumental enfado de la diseñadora. No tuvo reparos en señalar que no estaba de acuerdo en cómo los miembros del jurado habían valorado su actuación. Jesús Vázquez daba la voz de alarma: "Me comentan desde la sala de las estrellas que Ágatha Ruiz de la Prada está bastante molesta". Esta se mostró tajante: "Antes de que me echéis, os lo agradezco en el alma, pero prefiero irme yo solita". Insistió en que no se había cumplido lo que le habían prometido. "No tengo ilusión para volver, me quedo con cero ilusión. Es lo contrario de lo que me han dicho. Me dijeron que se iba a juzgar a cada uno según su categoría y no puede ser". Salió del plató sin mirar atrás mientras Boris Izaguirre gritaba: "¡Deténganla!".

La diseñadora ha reculado y finalmente ha optado por seguir participando en el talent show que conducen Jesús Vázquez y Valería Mazza. Entre los concursantes, Elena Tablada, Adrián Lastra, Mala Rodríguez y Miguel Torres.