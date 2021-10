Desde que Adara Molinero entrara en la casa de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ la hemos visto completamente destrozada tras su última ruptura con Rodri, tan solo unos días antes de entrar a concursar. Adara echa de menos a la que fuera su pareja y no puede evitar romperse cada vez que lo recuerda o hablan de él. Es tal la situación tan complicada por la que está atravesando que la dirección del programa le ha permitido que hablara por teléfono con su ex, Rodri Fuertes. La concursante ha roto en llanto al escuchar las palabras del que fuera su pareja, quien le ha dado un emotivo mensaje.

Adara se rompe al hablar por teléfono con Rodri Fuertes

Una vez terminada la conversación con él, Adara se ha quedado completamente en shock y destrozada. Lo cierto es que no se esperaba que fuera él quien la estaba llamando, sino su madre, Elena Rodríguez. Una vez que había finalizado la llamada, la concursante y Jorge Javier Vázquez han mantenido una intensa conversación que ha terminado con Adara el motivo de su ruptura. Aunque ambos se han dedicado palabras de cariño y han dicho que se seguían queriendo, estaban en puntos diferentes de la vida. Así mismo lo ha contado la propia Adara.

TelecincoMientras que ella quería «todo» con esa pareja: vivir juntos, ampliar la familia en un futuro… él ahora mismo no estaba preparado para eso y quería ir más despacio. Algo que Adara, a día de hoy, no quiere. Ella quiere en un futuro tener otro hijo, sin embargo eso no entra en los planes de él. Por estos desacuerdos decidieron tomar caminos separados, por mucho que a los dos les duela esta decisión. De hecho, Adara asegura que no entiende el motivo del por qué cuando dos personas se quieren, no pueden estar juntas.

Estas palabras coinciden con las que antes le había dicho el propio Rodri a Jorge Javier Vázquez: «Es todo mucho más fácil que lo que puede decir la gente. Hay cosas en las que no nos entendemos. No es que no nos queramos. La cosa es mucho más sencilla: lo intentamos muchas veces, vimos que no salía pero eso no quita que no nos queramos mucho. Ha pasado muy poco tiempo y es duro», decía. Y añadía que «Nos lo dice mucha gente. Nosotros todo lo que hemos vivido ha sido muy intenso. Ha sido como una telenovela. Lo hemos intentado y al final vimos que nos hacíamos daño. No terminaba de llegar a donde queríamos. Cuesta pero es solo eso. No tiene más historia. A mi no me ha pasado esto en la vida».

El emotivo mensaje del ex a la concursante: «Tienes luz propia. No dejes que nada te apague»

Como hemos dicho anteriormente, Rodri ha entrado en directo por teléfono en la casa para hablar con Adara: «Escúchame porque no tengo tiempo. Estate tranquila. No pasa nada. He visto algunos vídeos tuyos y como estás y no puedes estar así. Tienes que estar contenta porque hemos vivido muchas cosas. No te mereces estar mal, no te mereces llorar. Eres luchadora, constante», ha comenzado diciendo. «Fuera está todo tranquilo porque hay mucha gente que te quiere y te quiere tal y como eres. No tienes que darle más vuelta a nada. No tienes que preocuparte. Tienes que estar bailando en la fiesta y ser tú y que la gente te conozca. Y quien no te quiera conocer pues ellos se lo pierden. Tú has entrado tarde y en una situación difícil pero sé que lo vas a hacer bien».

«Lo único que quiero es que estés tranquila y lo disfrutes. Si tienes que llorar o reír, hazlo, pero estate segura y estate bien. No llores más«, continuaba diciendo, haciendo hincapié en que tiene que disfrutar de esta experiencia y en su paso por el concurso. A pesar de que ambos han tomado caminos separados, Adara confiesa que le quiere mucho. «Aunque no estemos juntos pienso muchísimo en ti y te quiero mucho aunque pues esté así la situación. Te quiero muchísimo».

Rodri ha asegurado que él también y que sete ha sido el motivo por el que ha «entrado y quiero que te quedes tranquila. Te dije que pasara lo que pasara estaría ahí y así va a ser». El ex de Adara solo tenía palabras bonitas para ella: «Tienes luz propia. Sabes quien eres. Eres especial. No dejes que nada te apague», le ha dicho visiblemente emocionado.