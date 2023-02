Adara Molinero, tercera concursante confirmada de 'Supervivientes 2023'

Adara Molinero vuelve a Telecinco por la puerta grande. El 16 de febrero durante 'Pesadilla en el paraiso' se confirmaba como la tercera participante de la próxima edición de 'Supervivientes'. Se une así en el reality de Telecinco a Gema Aldón y Patricia Donoso. En esta ocasión llegará para ponerse a prueba en el reality más extremo de Mediaset. Desde que apareciera como concursante en 'Gran Hermano' se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de este tipo de programas. A 'GH VIP 7', donde resultó ganadora, y 'La casa de los secretos' sumará ahora la experiencia extrema de la isla, ante la cual seguro ya se está preparando.

Las redes sociales han estado siendo su proyecto profesional hasta ahora, que vuelve para intentar confirmarse como una de las grandes ganadoras de la cadena. Tras conocerse la noticia y confirmarse a los espectadores, no ha tardado en compartir cómo se siente ante este reto. Cada vez está más cerca esta aventura y los nervios son notorios. Como cuenta en su presentación, la ilusión se está apoderando de ella: "Estoy... es que no me lo puedo creer. Estoy en shock". Mantener escondida su participación era algo que no le estaba gustando y ahora ya puede dejarlo a un lado. Con su confirmación es más que posible que coincida en la isla con "viejos conocidos". Este sería el caso de Cristina Porta, uno de los nombres que más suenan para concursar.

La enemistad que la colaboradora de 'Sálvame' y ella iniciaron en 'La casa de los secretos' se podría reavivar si, finalmente, llegan a coincidir en la misma isla, equipo, palapa o similares. Adara Molinero tendrá que enfrentarse, de nuevo, a estar alejada de su familia como en ocasiones realitys. Lo que más le costará, con total seguridad, es estar junto a Martín, su hijo. Para él siempre tiene palabras de amor. "Yo primero soy madre y después mujer, no lo puedo evitar. Él está primero que todo antes incluso que de mí", le escribía cuando recibía el año con total ilusión. Quién le puede dar buenos consejos para esta aventura es su madre Elena Rodríguez. Sabe muy bien a qué se estará enfrentando su hija pues formó parte de este concurso en la edición del 2020.

Adara Molinero se marcha a la isla estrenando hogar

Honduras se convertirá en su nuevo hogar, aquí Adara Molinero deja atrás su recién estrenado apartamento. En un recorrido por la que es nueva casa, ha compartido su gusto para la decoración y el estilo con el que ha adornado todas y cada una de las estancias. La luz aparece por todos los rincones de las habitaciones que no están abarrotadas de muebles. Su casa se englobaría dentro del denominado estilo arquitectónico moderno. El blanco es un color que le transmite mucha paz y luminosidad y, por ello, aparece en todas las estancias. Eso le otorga un aire diferente y elegante a dichos espacios.