Adara Molinero: su reflexión tras el final de 'Supervivientes 2023'

Bosco se proclamó ganador de 'Supervivientes 2023' y lo hizo en medio de acusaciones de tongo a la productora. En la gran final, celebrada el pasado jueves 29 de junio, se hizo público el noviazgo entre el sobrino de Pocholo y Adara Molinero, quien se conformaba con la medalla de plata. Unos días después del fin del concurso, la madrileña se ha pronunciado en redes sociales sobre qué le parece el ganador del formato y cómo se encuentra tras volver a casa y reencontrarse con su hijo, el pequeño Martín.

"No estéis tristes por fi, me habéis regalado vivir el concurso hasta el final y os quiero. Estoy muy feliz. Creo que 'Supervivientes' tiene un ganador merecedor y con un corazón limpio. Es una persona sin dobleces. Siempre con su sonrisa y positivismo", opinaba Adara Molinero en sus redes sociales y dejaba patente que Bosco le ha robado el corazón. A la espera de que hablen los dos protagonistas de los detalles de su noviazgo en el debate final del reality, lo cierto es que la concursante se muestra feliz y muy orgullosa de todo lo que le ha pasado en Honduras.

Poco a poco, Adara Molinero retoma su vida tal y como la dejó y reconoce que está todavía haciéndose a la rutina. "Muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado todas estas semanas. Estoy súper cansada. El cuerpo, después de todos estos meses, se me ha caído hacia abajo. Tengo hasta los ojos rojos. Pero estoy muy feliz en casa, ya con el chiquitín", explicaba la joven a través de sus redes sociales después de retomarlas tras el concurso.

La segunda finalista de 'Supervivientes 2023' también ha mostrado su preocupación por el hinchazón de su barriga. Sobre esto, admite que no es normal y que está pendiente de que le vea un médico. "He tenido la tripa hinchada todo el concurso, no por comida lógicamente, pero no sé qué me pasa. Tengo el estómago muy mal y tengo que mirármelo", comenta. No obstante, aunque le preocupa, es consciente de que ahora mismo está en una nube y deseando disfrutar de esta nueva etapa de su vida.

El plan de Adara Molinero tras volver de Honduras

Adara estaba deseando poder estar con su familia y su hijo. Por eso, la reunión familiar no se ha hecho de esperar. Este sábado, ella misma confirmaba que se iba de comida con los suyos para aprovechar el fin de semana. Un plan que le llena de vida y que le servirá para ponerse al día con todo lo que ha pasado fuera del concurso. Igualmente, también ha podido cumplir su sueño de comer galletas Oreo bañadas en chocolate blanco a su vuelta de Honduras.