Adara estalla contra 'Supervivientes' y las visitas a Honduras: "Esto es inhumano"

Adara Molinero no aguanta más no recibir una visita de un familiar y le reprocha a la organización de 'Supervivientes' su decisión.

'Supervivientes' lleva más de la mitad de su edición de 2023 completada. Durante estas semanas en Honduras los concursantes reciben la visita de alguno de sus familiares. Estos momentos les dan un chute de energía extra y les sube la moral tan lejos de ellos. Son muchos los días que están separados y todos quieren tener noticias del exterior. Mientras que unos pueden abrazarse a esta visita otros solo pueden escuchar la anécdota. Adara Molinero no puede más con la situación y explota en plena noche contra la organización. "Esto es inhumano, llevo tres meses sin ver a mi familia. Encima no puedo hablar con mi hijo, ¡basta ya!", gritó.

El enfado de la concursante iba en aumento y, llena de lágrimas, seguía exponiendo sus razones: "Todos con su visita y yo no, basta ya. Ni siquiera puedo ver a mi hijo, veo un vídeo". Siente que no está siendo escuchada y no lo entiende: "Lo he pedido un montón de veces, quiero una llamada, ¿qué es esto? Todas las semanas pienso que viene mi madre y todos los domingos me pego una ostia". Solo quería en esos momentos un abrazo de su familiar y no lo recibía. Al despertar Adara parecía estar más calmada y reconoce que todo fue fruto de una bajada: "Lo pasé muy mal anoche. Hombre, quiero seguir siempre, me vienen bajadas y luego subidas, es el ciclo".

La explicación de 'Supervivientes': "La ley sobre menores hay que respetarla"

Adara es madre de un niño de 4 años fruto de su relación con Hugo Sierra. Aunque el pasado día de la madre recibió un vídeo de su pequeño que no ha sido suficiente. Carlos Sobera, como representante de la organización de 'Supervivientes', explicaba ante las cámaras por qué no se había producido este "encuentro". No puede ser posible, ni siquiera a través de una llamada porque "la ley hay que respetarla". A partir de las diez de la noche la legislación española prohíbe que "los niños, como en este caso, puedan estar presente en directo". Todavía no es el turno de Adara de recibir ese abrazo que tanto pide, esta semana es Pocholo Martínez-Bordiú, tío de Bosco, el que realiza el viaje desde España hasta la isla para apoyar a su sobrino.