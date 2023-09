La acalorada discusión entre Jessica Bueno y Oriana Marzoli en 'GH VIP 8'

A pesar de que parece que se llevan todos a las mil maravillas, la convivencia dentro de 'GH VIP 8' comienza a causar estragos. En la tarde del sábado, Jessica Bueno y Oriana Marzoli protagonizaron una tensa discusión a raíz de un juego que consistía en contestar preguntas incómodas.

Oriana Marzoli se marcó su propio show de entrevistas dentro de Guadalix y comenzó a poner en un compromiso a los habitantes de la casa más famosa de la televisión. En el turno de Luitingo, la influencer quiso saber si había sentido algo por alguien, si prefería a Jessica Bueno o a Pilar Llori, o si había hecho algo que pudiese molestar a Carmen, su novia. Unas cuestiones que no sentaron nada bien a la modelo. "Son preguntas a mala idea", exclamaba la ex de Kiko Rivera.

Una contestación que no sentó nada bien a Oriana Marzoli, que rápidamente arremetió contra su compañera y la acusó de ir "de políticamente correcta". Además, le recordó su relación con el hijo de Isabel Pantoja y la vez que fue "a la televisión a hablar de su relación". Sin entender nada, Jessica Bueno intentaba calmar a la influencer recalcándole que las preguntas a Luitingo podían meterle en un compromiso. "Si tiene novia y no se ha confundido en la casa no tiene nada que temer", contestaba rápidamente la venezolana.

La tensión del momento provocó que Jessica Bueno abandonara el salón de la casa y se fuera al jacuzzi a llorar. "Para tener esa cara de perro, no la quiero ver. Se cree que ha venido a la casa de la pradera", insistía Oriana después de ver la espantada de su compañera. Esta discusión ha dividido por completo a la casa. Laura Bozzo y Luca Dazi se posicionaban a favor de la influencer. La venezolana ha admitido que a raíz de la discusión se ha dado cuenta de algunas cosas que no le gustan nada.

El reproche de Jessica Bueno a Luitingo

Una vez que se encontraba más serena, Jessica Bueno se volvió a reunir con sus compañeros en el salón de la casa. En ese momento, la modelo le hacía un reproche a Luitingo: "Sé lo que te pasa perfectamente por eso te he defendido, pero ya no lo hago más. Siempre me pasa por defender a alguien y ya no me pasa más". Oriana montaba en cólera y le echaba en cara a la ex de Kiko Rivera de hacer un "victimismo falso" y la dejaba en evidencia al asegurar que tan solo ella se había sentido mal con las preguntas del juego. "Me jode que me acusen de mala cuando no estaba actuando así", admitía la venezolana.