El vídeo de presentación de Kiko Jiménez en ‘GH VIP 7’ ha causado estragos. ¿El motivo? El hecho de que Sofía Suescun saliera en él vestida con el pijama de Gloria Camila. La sobrina de esta, Rocío Flores, asegura que se trataba de una provocación en toda regla. Y la audiencia ha querido preguntarle al protagonista del concurso a qué se debía que apareciera así.

‘GH VIP 7’: Las duras palabras de Rocío Flores a Kiko Jiménez

“Para Kiko: ¿no te da vergüenza dejar a Sofía ponerse el pijama de Gloria Camila en tu vídeo de presentación de ‘GH VIP’?”, le preguntaba uno de los espectadores al ex de la hija de Ortega Cano. “No tiene mucho que ver con el programa. Se puso el pijama porque le dio la gana. Estaba en mi casa y le queda muy bien. Se puede poner lo que le dé la gana”, respondía el concursante ante los abucheos de las personas que estaban en plató.

«No me hace falta ese pijama y menos ahora. De verdad, no voy a entrar en ninguna provocación, todo lo demás está en manos de los abogados, está todo legalmente hecho y ya está», aseguraba la hija del diestro hace unos días.