Irene Rosales se manifiesta sobre su inexistente relación con Isa Pantoja

"A día de hoy con mi hermana no me hablo porque no se merece nada", ha afirmado Kiko Rivera en el programa en el que colabora su mujer.

Hace un tiempo que la relación de Irene Rosales con su cuñada, Isa Pantoja, se convirtió en nula. La mujer de Kiko Rivera, que se ha estrenado como colaboradora de ‘Viva la vida’, no ha dudado en manifestarse al respecto y confirmar que existen circunstancias que no puede aceptar.

La exconcursante de ‘GH Dúo’ ha reconocido que tuvo buena relación con su cuñada, pero esta se enfrió después de su paso por la casa de Guadalix. Una vez salió del reality vio una entrevista que no le gustó y desde entonces no se habla con ella. «Me dolieron esas declaraciones», ha subrayado.

Las controvertidas manifestaciones tenían que ver con el problema de adicción del DJ. Isa contó algunos detalles en los que no debería haber entrado, según Irene. «El problema de Kiko nos lo hemos comido Kiko, su madre y yo», zanjaba. Y añadía que siempre había sido fiel a su postura: «Yo jamás he hablado nada de ella ni para bien ni para mal». Eso sí, no ha cerrado la puerta a una posible reconciliación y asegura que tienen una conversación pendiente.

Respecto a la relación de su marido con su hermana ha recalcado que nunca ha querido entrar en sus problemas. «Siempre he intentado mantenerme al margen, incluso he intentado mediar entre ambos». Y explicaba que no desea que haya»mal rollo» en la familia, pero que de vez en cuando «hay que ponerse en su sitio».